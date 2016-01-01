ÜNLÜ İSİMLERDEN KOMBİNLEMESİ ZAHMETSİZ PARÇALAR





Zamanımızın değerli olduğu düşünüldüğünde; kombinlemesi pratik ve çok yönlü olan parçaların kısa sürede favorilerimiz haline gelmesi kaçınılmaz.

İşte sezonun trendlerini de göz önüne alarak; ünlü isimlerden ilhamla kombinlemesi zahmetsiz parçalar:

Kim: Shay Mitchell

Kombinlemesi kolay parça: Blazer Elbise

Neden seviyoruz?: İster sneakerlar ile, ister stilettolar ile giyin; Mitchell’in bu blazer elbisesi kolayca soğuk havalardan sıcak havalara uyarlayabileceğiniz bir klasik.

Kim: Emma Roberts

Kombinlemesi kolay parça: İki bantlı mule terlikler

Neden seviyoruz?: Bu sezon yeniden moda olan bu 90’lar trendi; özellikle süet olan versiyonları ile kombinere ayrı bir hava katıyor. Kısa blok topukları rahatlık sunarken; totalde tüm elbise ve eteklerinizin altına uyarlayabileceğini feminen bir joker parça. Roberts gibi işin içine kot ceket (veya gömlek) ve güneş gözlükleri de katınca tüm yazın kombinini şimdiden yaratabilirsiniz.

Kim: Rosie Huntington-Whiteley

Kombinlemesi kolay parça: Triko düğmeli elbise

Neden seviyoruz?: Ünlü modelin/aktrisin her sezon dolabımıza bir kült parça girmesine vesile olduğunu hatırlatalım. Bu sezon da gelenek değişmedi; Rosie HW bu kez sneakerlarla spor; mule ya da stilettolar ile feminen ve ışıltılı bir stil yaratabileceğiniz dokuma düğmeli elbiseyle karşınızda.

Kim: Shay Mitchell

Kombinlemesi kolay parça: İnce bantlı topuklu sandalet

Neden seviyoruz?: Sezonun zaman makinesinden yeniden çıkan parçalarından biri. Dans pistinden sokağa taşıyabileceğiniz bu parça; şimdiden sokakları ele geçirmeye başladı bile.

Kim: Issa Rae

Kombinlemesi kolay parça: Kısa tulum

Neden seviyoruz?: Yazın olmazsa olmazı mini tulumlar; çabasız bir şıklık için her zaman favorimiz.

Kim: Kate Mara

Kombinlemesi kolay parça: Kürklü denim ceket

Neden seviyoruz?: Mara’nın bu ceketi, harika bir mevsim geçişi parçası.



