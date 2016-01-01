ÜNLÜ İSİMLERDEN KOMBİNLEMESİ ZAHMETSİZ PARÇALAR

Zamanımızın değerli olduğu düşünüldüğünde; kombinlemesi pratik ve çok yönlü olan parçaların kısa sürede favorilerimiz haline gelmesi kaçınılmaz.
İşte sezonun trendlerini de göz önüne alarak; ünlü isimlerden ilhamla kombinlemesi zahmetsiz parçalar:
Kim: Shay Mitchell
Kombinlemesi kolay parça: Blazer Elbise
Neden seviyoruz?: İster sneakerlar ile, ister stilettolar ile giyin; Mitchell’in bu blazer elbisesi kolayca soğuk havalardan sıcak havalara uyarlayabileceğiniz bir klasik.
Kim: Emma Roberts
Kombinlemesi kolay parça: İki bantlı mule terlikler
Neden seviyoruz?: Bu sezon yeniden moda olan bu 90’lar trendi; özellikle süet olan versiyonları ile kombinere ayrı bir hava katıyor. Kısa blok topukları rahatlık sunarken; totalde tüm elbise ve eteklerinizin altına uyarlayabileceğini feminen bir joker parça. Roberts gibi işin içine kot ceket (veya gömlek) ve güneş gözlükleri de katınca tüm yazın kombinini şimdiden yaratabilirsiniz.
Kim: Rosie Huntington-Whiteley
Kombinlemesi kolay parça: Triko düğmeli elbise
Neden seviyoruz?: Ünlü modelin/aktrisin her sezon dolabımıza bir kült parça girmesine vesile olduğunu hatırlatalım. Bu sezon da gelenek değişmedi; Rosie HW bu kez sneakerlarla spor; mule ya da stilettolar ile feminen ve ışıltılı bir stil yaratabileceğiniz dokuma düğmeli elbiseyle karşınızda.
Kim: Shay Mitchell
Kombinlemesi kolay parça: İnce bantlı topuklu sandalet
Neden seviyoruz?: Sezonun zaman makinesinden yeniden çıkan parçalarından biri. Dans pistinden sokağa taşıyabileceğiniz bu parça; şimdiden sokakları ele geçirmeye başladı bile.
Kim: Issa Rae
Kombinlemesi kolay parça: Kısa tulum
Neden seviyoruz?: Yazın olmazsa olmazı mini tulumlar; çabasız bir şıklık için her zaman favorimiz.
Kim: Kate Mara
Kombinlemesi kolay parça: Kürklü denim ceket
Neden seviyoruz?: Mara’nın bu ceketi, harika bir mevsim geçişi parçası.