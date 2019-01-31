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Ünlü İsimlerin Çantalarında Taşıdıkları Şaşırtan Eşyalar

Çantanızdan eksik etmediğiniz şeyler neler? Islak mendil? Bir paket naneli sakız? Belki toka? Bunlar oldukça normal değil mi? Ünlü isimlerin çantalarında taşıdıkları sıra dışı şeyleri öğrenince çok şaşıracaksınız!

Busy Philipps

Oyuncu Busy Philipps, iki çocuk annesi. Ve bu yüzden çantasında sürekli slime bulunduruyor. Çocukların ne zaman sıkılacakları ve oyuna ihtiyaç duyacakları belli olmaz değil mi?

Miranda Kerr

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どうもありがとう Dōmo arigatō Tokyo 🇯🇵

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Sağlığa ve doğal olan ürünlere verdiği önemle bilinen Miranda Kerr çantasında bir radyasyon engelleyici taşıyor. Telefonuna yapıştırdığı bu radyasyon engelleyici elektromanyetik etkiden korunmasını sağlıyor.

Shanina Shaik

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Want to wake up next to you 🖤💌

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Ünlü model Shanina Shaik çantasında, eşinin eski bir pasaport fotoğrafını  ve ona gönderdiği ilk çiçeğin not kartını saklıyor.

Meghan Trainor

Şarkıcı Meghan Trainor çantasından tuvalet için koku spreyini eksik etmiyor!

Katie Steven

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happy saturday babes 😘

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The Bold Type’ın genç oyuncusu Katie Stevens çantasında eski bir otel anahtarı taşıyor! Nedeni ise oldukça romantik: Bu anahtar, nişanlısı Paul DiGiovanni’nin tatile çıktıklarında ona evlenme teklif ettiği odanın anahtarı.

Olivia Holt

Genç oyuncu-şarkıcı yanında sürekli ketçap taşıyor!

Anna Faris

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This is how I got my Stony Award!

A post shared by Anna Faris (@annafaris) on

Oyuncu Anna Faris rahatına oldukça düşkün olacak ki yanında her daim bir eşofman altı bulunduruyor.

Kristen Bell

Kristen Bell çantasında deniz tuzu taşıyor. Tuzsuz yemeğe tahammülü olmayan Bell eşinin kendisiyle bu nedenle hep alay ettiğini söylüyor.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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