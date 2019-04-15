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Ünlü İsimlerin Coachella 2019’dan Instagram Paylaşımları

Indio, California’da gerçekleşen Coachella 2019’un ilk haftası sona erdi. İşte ünlü isimlerin festivalden Instagam paylaşımları…


Gigi Hadid

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back! 🌞🌵🌅 day one

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on


Selena Gomez

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Coachella for the night with T

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on


Winnie Harlow

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Bubble gum 🌸

A post shared by ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) on


Billie Lourd


Kiernan Shipka

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readyyyy to partyyyyy

A post shared by Kiernan Shipka (@kiernanshipka) on


Shay Mitchell


Stella Maxwell

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#RevolveFestival today🌻 @revolve

A post shared by Stella! (@stellamaxwell) on


Paris Hilton

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Ready to slay #Coachella. 🔥

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on


Alessandra Ambrosio


Bella Thorne


Ashlee Simpson

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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