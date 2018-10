Ünlü İsimlerin Kullandığı Şaşırtıcı Yüz Temizleme Ürünleri

Pin it

Piyasada her cilt tipine uygun yüz temizleme ürünü mevcut. Ancak bazı ünlü isimler bu ürünleri içlerinde barındırdıkları kimyasallardan ötürü tercih etmeyip doğal alternatiflere yöneliyorlar.

21 yaşındaki Chloe Grace Moretz yüzünü zeytinyağı ile yıkıyor. Ünlü oyuncu cildinin temizliğinde zeytinyağının kesinlikle büyük etkisi olduğuna inanıyor.

Orange is The New Black dizisi oyuncularından Laverne Cox yüz temizliğini bebek şampuanıyla yapmayı tercih ediyor. Bebekler için zararlı olmayan bir ürüne yüz temizliği için de güvenebileceğini düşünen bir diğer ünlü ise Heidi Klum.

Genç oyuncu Yara Shahidi E vitamini yağı ve aloe vera kullanıyor.

Scarlett Johansson cilt bakımında elma sirkesine güvenenlerden. Kokusu biraz düşündürse de Scarlett’ın kusursuz yüzüne bakıp elma sirkesi kullanmayı düşünmemek mümkün değil. Ne dersiniz?

Kate Hudson yüzünü nemlendirmesi ve yumuşatması adına ilginç bir uygulama tercih edip kremle yıkıyor.

Salma Hayek New York Times’a belirttiği kadarıyla sabahları yüzünü yıkamıyor! Çünkü geceden uyguladığı gül suyunun cildini temizleyip yenilediğine inanıyor.

Lupita Nyong’o avokado yağını yüzünü nemlendirmek ve özellikle makyajını temizlemek için kullanıyor.