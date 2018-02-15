ÜNLÜ İSİMLERİN SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMLARI

Ünlü isimler 14 Şubat’ta sosyal medya hesaplarından hayatlarının aşklarını paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte ünlülerin Sevgililer Günü paylaşımları:

Kim Kardashian ve Kanye West

Ünlü Reality Show yıldızı; çok konuşulan bu paparazzi anını paylaşmayı tercih etti.

Will ve Jada Pinkett Smith

20 yıldır evli olan Smith çifti; bu sevimli kare ile aşklarını tüm dünya ile bir kez daha paylaştı.

David ve Victoria Beckham

Victoria’nın New York Moda Haftası’nda gerçekleşen defilesinin ardından çift birlikte çıktıkları akşam yemeğinde oldukça mutlu görünüyor.

Victoria Beckham’ın da cevabı gecikmedi.

Gisele Bündchen ve Tom Brady

Costa Rica tatillerinden paylaştıkları bu kareye bayıldık!

Reese Witherspoon

Sevgililer Günü’nü 2 oğluyla birlikte kutlamayı tercih etti.

Adriana Lima

Ünlü süpermodel; kızı Valentina tarafından çizilen bu resmi paylaştı.



