ÜNLÜ İSİMLERİN SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMLARI

Müşra Demir - ŞUB 15, 2018 PERşEMBE

 

 

Ünlü isimler 14 Şubat’ta sosyal medya hesaplarından hayatlarının aşklarını paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte ünlülerin Sevgililer Günü paylaşımları:

Kim Kardashian ve Kanye West

Ünlü Reality Show yıldızı; çok konuşulan bu paparazzi anını paylaşmayı tercih etti.

I love you to infinity! Happy Valentine’s Day!!!

Kim Kardashian West (@kimkardashian)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

Will ve Jada Pinkett Smith

20 yıldır evli olan Smith çifti; bu sevimli kare ile aşklarını tüm dünya ile bir kez daha paylaştı.

Shoutout to all the Joyful Lovers Around the World! Photo: @alansilfen

Will Smith (@willsmith)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

David ve Victoria Beckham

Victoria’nın New York Moda Haftası’nda gerçekleşen defilesinin ardından çift birlikte çıktıkları akşam yemeğinde oldukça mutlu görünüyor.

Victoria Beckham’ın da cevabı gecikmedi.

Gisele Bündchen ve Tom Brady

Costa Rica tatillerinden paylaştıkları bu kareye bayıldık!

Happy Valentine’s Day! Much love to all! ❤️ Muito amor para todos!

Gisele Bündchen (@gisele)’in paylaştığı bir gönderi ()

Reese Witherspoon

Sevgililer Günü’nü 2 oğluyla birlikte kutlamayı tercih etti.

Me and my Valentines! 💖 (👗: @DraperJames)

Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)’in paylaştığı bir gönderi ()

Adriana Lima

Ünlü süpermodel; kızı Valentina tarafından çizilen bu resmi paylaştı.

❤️✨Best Valentine’s Day gift ever❤️ Forever I’ll be your valentine ❤️😍

Adriana Lima (@adrianalima)’in paylaştığı bir gönderi ()


Müşra Demir

 

 