ÜNLÜ MAKYAJ ARTİSTLERİNDEN DAHA DOLGUN GÖRÜNÜMLÜ DUDAKLAR İÇİN 8 ÖNERİ

Daha dolgun görünümlü dudaklar herkesin hayali. Bir kaç basit öneriyle ise ulaşmak çok da zor değil.

İşte ünlü makyaj artistlerinden daha dolgun görünümlü dudaklar için 8 öneri:

Fotoğraflar: Pinterest

Renksiz şeffaf gloss kullanın

Makyajınızda final dokunuşu ve 3D efekt için her zaman temiz gloss’ları kullanmalısınız. Ünlü makyaj artisti Hilary Kline; “Benim favorim NYX Pump It Up Lip Plumper. Bu ürün aynı zamanda dudaklara kolajen etkisi de sağlıyor.” diyor.

Dudak dolgunlaştıran maskeler

Dudaklarınızı nemlendirirken; daha canlı ve dolgun görünmesini de sağlayan bu maskelerden sonuç almak için haftada 2-3 kez yapmalısınız.

Lip Plumper’lar işe yarıyor!

Aslında çok uzun süredir piyasada bulunan dudak dolgunlaştıran gloss’lar (90’lardan bahsediyoruz!) Scrivo; favorisi olan bu modeller hakkında “Müşterilerimden her birinde kullanıyorum çünkü sadece işe yaramakla kalmıyor, aynı zamanda cilt ve dudaklar için mükemmel olan B3 vitaminini ve yaşlanma belirtilerini tedavi eden peptitleri de cilde sağlıyor” diye ekliyor.

Biraz sim ve ışıltı ekleyin

LaMarsh’ın favori hilelerinden biri; mat renge boyanmış dudakların merkezine biraz ışıltı eklemesi. “Dudakların orta noktasına bir tür yansıtıcı eklemek; dudaklarınızı daha iri gösteriyor” diyor.

Dudak çevrenize concealer uygulayın

Rujunuzu uyguladıktan sonra çevreye concealer uygulamak dudaklarınızı daha net bir şekilde ön plana çıkarır. Gerçek cilt tonunuzun bir tık altında bir tonu kullanabilirsiniz.

Ombre dudak kontürü

Dudaklarda iki ton trendi sadece popülerliği nedeniyle değil; dudakları daha dolgun göstermesiyle de favorimiz. LaMarsh; dudakların iç köşelerinden merkeze doğru daha koyu bir tonla boyayarak işe başlamanızı öneriyor. Sonraki aşamada ise en açık tonu dudaklarınızın merkezine uygulamalısınız.

Hafifçe dudak çizginizi geçin

“Muhtemelen bu işin kitabındaki en eski hile” diyor Ariana Grande’nin makyaj artisti Daniel Chinchilla. Doğal dudak renginden biraz daha koyu olan bir dudak kalemi seçilmesini öneriyor. “MAC’in Stripdown adlı dudak kalemi mesela, en hafif ciltlerde iyi bir renk” diyor. “Daha koyu bir renginiz varsa Cork renkini deneyin.”

Sonraki adım; çizdiğiniz dudaklarınızın içlerini doldurmakta. Daha açık bir tonda ( Wet n Wild MegaLast Lip Color/Bare It All rengi gibi.) kalemle dudaklarınızın içlerini doldurarak illüzyon yaratabilirsiniz.

Peeling

Peeling gibi işlemler; daha aydınlık ve genç bir cilt için anahtar aşama. Dudaklar konusunda da durum değişmiyor. “Özellikle kış aylarında dudaklarımızın çok kuruması ve çatlaması dışında aynı zamanda soğuk hava daha küçük görünmelerine de sebep oluyor” diyor Kim Kardashian, Cher ve Sarah Jessica Parker gibi isimlerle çalışan makyaj artisti Alex LaMarsh. . “İstenmeyen ölü derileri eksfoliye ederek dudaklarınıza iyi ve doğal büyük bir görünüm kazandırabilirsiniz. “