Ünlü Makyaj Artistlerine Göre 2018’in Favori Güzellik Ürünleri

 

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2018 yılının yıldız güzellik ürünlerini öğrenmeye hazır mısınız?

İşte işin uzmanlarına göre 2018’in favori güzellik ürünleri: 

Derma E Purifying Daily Detox Scrub

Elwynn + Cass’ın kurucularından Katelyn McCullough; bu peelingi bulduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor. Hassas ciltler için ideal olan bu peeling; sonrasında kuru bir his yerine nemli bir his veriyor.

 

 

Alpha-H Daily Essential Moisturizer SPF

Makyaj artisti Dana Arcidy; iyi bir nemlendirici arayışını bu ürün ile sonlandırdığını söylüyor. SPF koruması olması da artısı. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulayın.

Benefit They’re Real Lengthening Mascara

Eğer makyajınızda en çok gözlerinize dikkat çekmeyi seviyorsanız; makyaj artisti Corey Michol Sam’in de önerdiği bu maskarayı deneyebilirsiniz. Hem uzunluk hem hacim vaat eden bu maskara; uzun süre kalıcılığı ile de 2018’in makyaj yıldızlarından biri olmayı hak ediyor.

 

Iconolab Renewal Face Oil

Eğer hala cilt bakım rutininize yağları eklemediyseniz; kış ayları bunun için muhteşem bir zaman dilimi olacaktır. Ünlülerin makyaj artisti Min Min Ma; yüz yağlarının aynı zamanda cildi makyaja mükemmel şekilde hazırladığının altını çiziyor. Yarattığı ışıltı da cabası!

 

GlamGlow Bubblesheet Oxygenating Deep Cleanse Mask

Makyaj artisti Jules Annen; ünlü isimlere mutlaka makyaj öncesi kağıt maske kullandığını söylüyor ve ekliyor “GlamGlow’un bu maskesi; cildi anında uyandırıyor!”

Öneri: Maske sonrası cildinizi hemen temizlemeyin. Nazikçe cildinize masaj yaparak kalan ürünü yedirin. Bu cildinizi tam anlamıyla uyandıracaktır.

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

Eğer cilt yüzeyinizde problemler yaşıyorsanız ve akne izleriniz varsa; makyaj artisti Sophia Porter’ın da önerdiği bu fondöten tam size göre. Instagram filtresine bir daha ihtiyacınız olmayacak!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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