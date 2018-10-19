Ünlü Modellerin Çocukluk Hallerini Tanıyabilecek Misiniz?

Onlar podyumların fırtınalar estiren güzelleri. Peki çocukken nasıl görünüyorlardı?

30 yaşındaki model Behati Prinsloo’yu kolajımız olmasa tanıyabilir miydiniz?

Estetik operasyonlar geçirdiği bilinse de Bella Hadid güzelliğiyle çocukluk döneminde de dikkat çeken isimlerden.

Özellikle son yıllarda kısa kullandığı saçlarıyla Cara Delevingne’in bu çocukluk fotoğrafı arasında fark bulabilmek mümkün değil.

33 yaşındaki Hollandalı model Doutzen Kroes çocukken de sarışın olan güzellerden.

Gigi Hadid’in küçüklüğü adeta bir oyuncak bebeği andırmıyor mu?

Gisele Bündchen’in bu muzip fotoğrafını çok sevdik!

45 yaşındaki Heidi Klum’un gülüşü çocukluğundan bu yana hiç değişmemiş.

Kısa küt, kahküllü saçlarıyla Karlie Kloss’u tanımak biraz zor.

Moda dünyasının ikon isimlerinden biri olan Kate Moss çocukken kızıl saçlarıyla dikkat çekiyor.

Lara Stone karakteristik dişleri ve iri gözleriyle neredeyse aynı diyebiliriz.

Esmer güzel Lily Aldridge çocukken ne kadar da şirin!

Sanıyoruz ki çocukluğundan bu yana pek değişmeyen ünlülerin başında Miranda Kerr geliyor.

Podyumların ve markaların aranan yüzleri arasına giren Winnie Harlow küçük yaşında bile stil sahibi görüyor.

Bar Refaeli güzel gözleriyle dikkat çeken modellerden. Kedisiyle birlikte bu çocukluk fotoğrafı da pozitiflik saçıyor.

Kendall Jenner’ın bebeklik ve ergenlik çağlarına tanık oluyorsunuz! Kendall’ın estetikli güzellerden olduğu dikkat çekiyor.

Emily Ratajkowski doğuştan havalı isimlerden!