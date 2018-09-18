Ünlüler 2018 Emmy Ödülleri’ne Nasıl Hazırlandı?

Hollywood’un en büyük isimlerini bu televizyon gecesinde (2018 Emmy Ödülleri) ve büyüleyici bir kırmızı halı geçidinde izlemek sabırsızlıkla beklediklerimizden.

Kırmızı halı töreninde yan yana gelen yıldızlar, bu etkileyici görünümlere kavuşmak için aylar öncesinden başlayan bir hazırlık sürecine girmekteler.

İlk önce; saç, makyaj ve kıyafet provaları için saatleri ayarlamakla işe başlıyorlar.

Şimdi sizi işin perde arkasına davet ediyoruz ve yıldızların bu geceye nasıl hazırlandıklarını gösteren instagram paylaşımlarına göz atıyoruz.

Sadie Sink

 

Anna Kendrick

Tracee Ellis Ross

Jessica Biel

Emilia Clarke

Ellie Kemper

Issa Rae

Thandie Newton

Mandy Moore

Heidi Klum

Jessica Biel

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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