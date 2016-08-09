ÜNLÜLERDEN HASIR ŞAPKA VE ELBİSENİN MÜKEMMEL UYUMU

Nurdan Gündoğdu - AğU 09, 2016 SALı


Hasır şapkalardan hangi modeli alacağınıza karar verdiyseniz, kombin önerileri için en doğru yerdesiniz.
Ünlülerin hasır şapka ve elbiseyi mükemmel bir şekilde bir araya getirmelerini mercek altına aldık. Seçim sizin.
Haydi, önce sahile doğru inmeye hazırlanalım sonra da sokaklarda bir tur atalım.

ÜNLÜLERDEN HASIR ŞAPKA VE ELBİSENİN MÜKEMMEL UYUMU 3

 

Dakota Johnson, sokak stiliyle her zaman yakın takibimizde olan isimlerden. Hasır şapkaya olan düşkünlüğünü de göz önünde bulundurunca, konuyla ilgili ondan daha fazla bir ilham kaynağı düşünemedik.

 

ÜNLÜLERDEN HASIR ŞAPKA VE ELBİSENİN MÜKEMMEL UYUMU 38

 

Zoë Kravitz, turuncu elbisesi ve hasır şapkasıyla bu yaz sokaklardan hiç çıkmasın.

 

ÜNLÜLERDEN HASIR ŞAPKA VE ELBİSENİN MÜKEMMEL UYUMU 56

 

Kendall Jenner, plajdan sokaklara çıkmanın bir örneğiyle karşımızda.

 

ÜNLÜLERDEN HASIR ŞAPKA VE ELBİSENİN MÜKEMMEL UYUMU 456

Dakota Johnson’ın en sevdiğimiz sokak stili kombinlerinden. Bu model hasır şapkayı kesinlikle de örülmüş bir saçla kullanmak doğru tercih.

 

ÜNLÜLERDEN HASIR ŞAPKA VE ELBİSENİN MÜKEMMEL UYUMU 909

Miranda Kerr

ÜNLÜLERDEN HASIR ŞAPKA VE ELBİSENİN MÜKEMMEL UYUMU h

Dakota Johnson

ÜNLÜLERDEN HASIR ŞAPKA VE ELBİSENİN MÜKEMMEL UYUMU r

Diane Kruger

Nurdan Gündoğdu