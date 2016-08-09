ÜNLÜLERDEN HASIR ŞAPKA VE ELBİSENİN MÜKEMMEL UYUMU



Hasır şapkalardan hangi modeli alacağınıza karar verdiyseniz, kombin önerileri için en doğru yerdesiniz.

Ünlülerin hasır şapka ve elbiseyi mükemmel bir şekilde bir araya getirmelerini mercek altına aldık. Seçim sizin.

Haydi, önce sahile doğru inmeye hazırlanalım sonra da sokaklarda bir tur atalım.

Dakota Johnson, sokak stiliyle her zaman yakın takibimizde olan isimlerden. Hasır şapkaya olan düşkünlüğünü de göz önünde bulundurunca, konuyla ilgili ondan daha fazla bir ilham kaynağı düşünemedik.

Zoë Kravitz, turuncu elbisesi ve hasır şapkasıyla bu yaz sokaklardan hiç çıkmasın.

Kendall Jenner, plajdan sokaklara çıkmanın bir örneğiyle karşımızda.

Dakota Johnson’ın en sevdiğimiz sokak stili kombinlerinden. Bu model hasır şapkayı kesinlikle de örülmüş bir saçla kullanmak doğru tercih.

Miranda Kerr

Dakota Johnson

Diane Kruger

