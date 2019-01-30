Ünlülerden İlhamla 2019 Yazı İçin İdeal Bikini Modelleri

Yalnız değilsiniz, biz de şimdiden 2019 yazı için hazırlıklara başlamayı istiyoruz. Bikini ve mayo modelleri için alışveriş listelerini güncellerken ilham kaynağımızın yıldızlar olmaması ne mümkün.

İşte deniz, kum, güneş üçlüsüyle poz verirken, mayo stilleriyle de göz kamaştıran ünlülerin seçimleri radarda…

Rosie Huntington-Whiteley

Retro görünümlü bu iki parçayı çok sevdik. Whiteley, güneş ışığı rengindeki bikinisini tamamlamak için ise kedi gözü güneş gözlüğü ve farklı tarzlardaki aksesuarları tercih ediyor.

Kylie Jenner

Hayvan desenlerinin başrolde olduğu 2019 yılı için en ideal bikini modellerinden biri de Kylie Jenner’ın üzerinde.

Laura Jackson

Marysia mayo markasının hayranları burada mı? Bu sevimli fırfırlara sahip mayolardan renk renk almak en isabetlisi olacak.

Joan Smalls

İlkbahar / Yaz 2019 trendlerinin parlayan yıldızı olan neon renkleri denemenin en kolay yolu; mayo ve bikini seçimi olsa gerek.

Dua Lipa

Mayonun yükselişine şahit olacağımız işaretler almaya devam. Dua Lipa’nın beyaz kumlar üzerindeki Zimmermann marka mayosu alışveriş listelerine çoktan eklendi.

Hailey Bieber

Hayvan desenlerinin peşinden gitmeye devam. Hailey Bieber, tercih ettiği bikinisiyle yaz özlemimizi iyice kabarttı.

Iskra Lawrence

Instagram’da 4,4 milyon takipçiye sahip olan İngiliz model Iskra Lawrence, klasik seçimiyle kalbimizi çaldı.