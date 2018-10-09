Ünlülerden İlhamla En Çok Kullanılan Pembe Ruj Tonları

 

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Kırmızı ruj hemen her kadına yakışır ve yeri biz kadınlar için daima farklıdır. Ancak bazı günler değişiklik isteriz. Pembe ruj ise bu durumlarda imdadımıza yetişir.

Pembe ruju kendinize uygun kullanabilmeniz için farklı ten ve saç renginde ünlülerde görün istedik. Böylece pembe ruj uygularken ona uyumlu göz ve ten makyajlarından da ilham alabilirsiniz.

Sizin için pembe ruj önerilerimiz de yine haberimizde saklı! O zaman dudakları biraz renklendirmeye ne dersiniz?

 

Camilla Belle | CLINIQUE Lip Pop Ruj- Grape Pop

 

Jourdan Dunn | YVES SAINT LAURENT- 501 Arcade Pink Neon Lights Ruj

 

Carey Mulligan | TOM FORD- Ultra Rich Lip Color Zelda Ruj

 

Saoirse Ronan | SMASHBOX- Always On Shockaholic Ruj

 

Jenna Dewan | Nyx- Teenage Dreams

 

Christina Milian | NARS- Audacious Janet 9454 Ruj

 

Olivia Wilde | Guerlain- Rouge Refill N°78

 

Alexa Chung | ESTEE LAUDER- 240 Passionate Fuchsia

 

Priyanka Chopra | DOLCE&GABBANA- Dolce Matte 645 D.Orchid Mat Ruj

 

Janelle Monáe | MAC- Atomized

 

 

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