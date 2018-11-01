Ünlülerin 2018 Halloween Kostümleri

Kim Kardashian West’in kanatlı bir Victoria’s Secret modeli olduğu 2018 Cadılar Bayramı kutlamalarında ünlü isimler eğlenceli tercihlerle dikkat çekti.

Heidi Klum ve erkek arkadaşı Tom Kaulitz, ev sahipliği yaptıkları partide sevilen animasyon Shrek ve Prenses Fiona kılığına girdiler.

Bella Hadid ve The Weeknd‘in tercihi ise Beetlejuice filminden yana oldu.

Keith Urban– Nicole Kidman çifti Instagram’da paylaştıkları bu fotoğrafla Halloween’i kutladılar.

Kylie Jenner kutu içinde bir Barbie bebek konseptiyle çok beğenildi.

Rita Ora ünlü rapçi Post Malone kılığında.

Ciara, Black Panther filminden Naika karakteri kostümüyle.

Zoë Kravitz kostüm klişesinden uzak bir vampir olmayı tercih etti.

Gigi Hadid

Beyonce, Toni Braxton’ın albüm kapağındaki birebir görüntüsüyle en beğenilen isimlerden oldu.

Kylie Jenner ve kızı Stormi Webster kelebek halleriyle çok şirin görünüyorlar!

Kendall Jenner “Austin Powers: International Man of Mystery” filmini tercih etti.

Lupita Nyong’o da film karakteri tercih edenlerden oldu. Clueless’tan Dionne kostümüyle.

Dylan Sprouse ve Barbara Palvin

Paris Hilton

Justin Timberlake, Jessica Biel ve oğulları Silas, Lego Batman animasyon karakterleri kostümleriyle çok eğlenceli görünüyorlar!

Nicky Hilton kostüm olarak ablası Paris Hilton’ın 21 yaş partisindeki bu ikonikleşmiş görünümünü tercih etti.