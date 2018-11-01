Ünlülerin 2018 Halloween Kostümleri

Kim Kardashian West’in kanatlı bir Victoria’s Secret modeli olduğu 2018 Cadılar Bayramı kutlamalarında ünlü isimler eğlenceli tercihlerle dikkat çekti.
Heidi Klum ve erkek arkadaşı Tom Kaulitz, ev sahipliği yaptıkları partide sevilen animasyon Shrek ve Prenses Fiona kılığına girdiler.
Bella Hadid ve The Weeknd‘in tercihi ise Beetlejuice filminden yana oldu.
Kylie Jenner kutu içinde bir Barbie bebek konseptiyle çok beğenildi.
Rita Ora ünlü rapçi Post Malone kılığında.
Ciara, Black Panther filminden Naika karakteri kostümüyle.
Zoë Kravitz kostüm klişesinden uzak bir vampir olmayı tercih etti.
Gigi Hadid
Kendall Jenner “Austin Powers: International Man of Mystery” filmini tercih etti.
Paris Hilton