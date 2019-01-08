Ünlülerin Cilt Bakım Uzmanından En Etkili Ev Yapımı Maskeler

Ev yapımı maskeler de en az mağazalardan aldıklarınız kadar etkili olabilir. Meghan Markle‘ın cilt bakım uzmanı Nichola Joss da bu gerçeğe katılıyor. “Evde yapılan maskeler harika. Kolaylar, üstelik cildinizin üstüne koyduğunuz ürünleri kontrol edebilme şansınız var. Bu yüzden müşterilerim bu maskeleri seviyor” şeklinde ekliyor.

Peki Markle’ın favori ev yapımı maskesini evde denemeye ne dersiniz? Joss, “yatıştırıcı bir hamur” etkisi yaratmak için hindistan cevizi yağı kullanıyor. Aydınlatma etkisi için zerdeçal, nem için bal ve peeling için yulaf kullandığını da ekliyor.

Fotoğraf: Pinterest

Yüzünüze uygulamadan önce cildinizin (kolunuz olabilir) küçük bir bölümünde deneyerek olası bir alerjik reaksiyonun önüne geçebilirsiniz.

Işıldayan Bir Cilt İçin Zerdeçal Maskesi

Fotoğraf: BELLATORY

Zerdeçalın yenileyici ve antiinflamatuvar özelliğinden bu maske ile yararlanabilirsiniz. Süt ve bal ekleyerek yapısını yoğunlaştırabilir ve topikal olarak uygulayarak da etkisini görebilirsiniz.

Nemlendirici ve Temizleyici Maske

Fotoğraf: INSPIRE BEAUTY TIPS

Normalde yemek için ezdiğiniz avokadonun birazını bu maske için ayırın. Zeytinyağı ve bal ekleyerek cildin nem dengesini sağlayarak kış için oldukça etkili bir maske elde etmiş olacaksınız.

Hindistancevizi yağı ve Ballı Yüz Maskesi

Fotoğraf: COCONUTS & KETTLEBELLS

Harika koktuğunu şimdiden tahmin edebilirsiniz! En iyi sonuç için yüksek kaliteli ve işlenmemiş bal kullanın.