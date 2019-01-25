Ünlülerin Makyaj Artisti 2019’un En Havalı Makyaj Trendlerini Yorumluyor

Beyonce’nin dünyaca ünlü makyaj artisti Sir John; 2019 yılında bir It-Girl gibi görünmenizi sağlayacak makyaj trendlerini yorumladı.

Cesur renkler

Toprak tonlarındaki paletinizi bir kenara bırakın ve neon renklere yönelin. Sir John henüz bu cesur renklere hazır olmayanlar için “canlı renkte kalın bir eyeliner veya renkli maskara ile suyu test edin” şeklinde öneride bulunuyor. Özellikle mavi renkler sezonun en büyük trendi olacak.

Deneyin: Make Up For Ever Aqua Liner in Matte Electric Blue

Monokrom Makyaj

Tek bir rengi farklı tekniklerle yüzün farklı alanlarına uyguladığını bu trend; özellikle canlı ve taze bahar görünümleri için ideal. Özellikle sıcak tonlarla deneyin.

Taze yüz

Taze ve ıslak cilt makyajı her zaman trendler arasında. Tamamen kapatıcı fondötenler yerine ıslak ve daha şeffaf olanları kullanın. Renkli nemlendiriciler bir diğer alternatifiniz.

Pembe far

Pembe tonlar sadece Sevgililer Günü için değil, özellikle bahar ve yaz ayları için de harika bir seçenek. Pembe mat far sonrası göz kapağının merkezinde aynı tonlarda sim kullanarak daha dikkat çekici bir görünüm elde edin.

Sim, sim, sim

Bu yıl biraz ekstra ışıltıya kimse hayır diyemeyecek!

Pasteller

Eğer sim sevmiyorsanız, makaron renginde pastel tonlar tam sizlik! Nane yeşili, bebek mavisi veya soft pembe… Grafik eyeliner ile tamamlayarak 60’lar görünümü elde edin.

Tinted Lip Balm

Hem yüksek nemlendirme hem de yoğun renge sahip bu tinted lip balmlar; hem yaz hem kış için hayat kurtarıcı.