Ünlülerin Makyaj Artistleri Favori Maskaralarını Açıklıyor

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Kusursuz kirpikler hepimizin hayali. Bunun içinse ünlülerin makyaj artistlerinin önerilerinin izindeyiz: 

 

 

Inika Organic Long Lash Vegan Mascara

Alicia Silverstone, Rachel Brosnahan ve Hilary Swank gibi ünlü isimlerin makyaj artisti Mary Wiles; “Bu maskarayı kesinlikle çok seviyorum. Kirpikleri uzatmak için harika bir yöntem. Ayrıca fırça kısmı hem alt hem üst kirpikler için oldukça iyi bir boyutta. %100 doğal ve hassas gözler için güvenli bir seçim.” 

W3LL People Expressionist Mascara

Bu markayı çok duymamış olabilirsiniz ancak W3LL People; doğaş güzellik gurusu Jessa Blades dahil pek çok makyaj artistinin favorisi.

“Fırçası ve formülü ile tek katta bile harika sonuç veriyor ve doğal bir görünüm sağlıyor. İki katta ise takma kirpik etkisi yaratıyor.”

 

Kjaer Weis Mascara

Bu lüks ve organik maskara şık ambalajıyla da dikkat çekiyor. Kirpikleri ayırma konusunda oldukça başarılı.

 

Dior Diorshow Mascara

İkonik Dior Diorshow Mascara; takma kirpik etkisini en iyi yaratan maskaralardan biri. Bu yüzden yıllardır çok satanlar listesinden inmiyor. Gün boyu dayanması ve pek çok rengi olması ona daha da aşık eden nedenler arasında.

L’Oreal Paris Voluminous Original Mascara

Jennifer Garner ve Eva Longoria’nın makyaj artisti Erwin Gomez; kendi adına çıkardığı maskara dışında L’oreal’in bu maskarasını sevdiğini söylüyor.

“L’Oreal’in bu klasik Voluminous maskarası karbon siyah rengiyle mutlaka edinilmesi gerekenlerden. Waterproof formülü ve fiyatı ile de kalbimizi kazanıyor.”

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Pazar ruhu☕️💤 #marieclairetr #caradelevingne #poppydelevingne #sundaymood
    3
  • Hafta sonu için stil ilhamımızı Milano sokaklarından alıyoruz.🧡 📸: @stylemilkshake #streetstyle #ootd #saturdaynight #marieclairetr
    4
  • Herkese keyifli hafta sonları 💪🏻🧘🏼‍♀️♥️ #marieclairetr #saturdaymorning #karliekloss #goodmorning #weekend 📸: @karliekloss
    0
  • Mutluluklar! Prenses Eugenie ve Jack Brooksman.💜 #princesseugenie #jackbrooksman #royalwedding #kensingtonpalace
    4
  • Prenses Eugenie 💕 #princesseugenie #royalwedding
    1
  • Prenses Eugenie’nin bugün gerçekleşecek düğün törenine; iddialı şapkalarıyla gelmeye başlayan konuklar...🌟 #princesseugenie #demimoore #livtyler #pixiegeldof #aydafieldwilliams #naomicampbell #royalfamily
    1
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için