Ünlülerin Makyaj Artistleri Favori Maskaralarını Açıklıyor

Kusursuz kirpikler hepimizin hayali. Bunun içinse ünlülerin makyaj artistlerinin önerilerinin izindeyiz:

Inika Organic Long Lash Vegan Mascara

Alicia Silverstone, Rachel Brosnahan ve Hilary Swank gibi ünlü isimlerin makyaj artisti Mary Wiles; “Bu maskarayı kesinlikle çok seviyorum. Kirpikleri uzatmak için harika bir yöntem. Ayrıca fırça kısmı hem alt hem üst kirpikler için oldukça iyi bir boyutta. %100 doğal ve hassas gözler için güvenli bir seçim.”

W3LL People Expressionist Mascara

Bu markayı çok duymamış olabilirsiniz ancak W3LL People; doğaş güzellik gurusu Jessa Blades dahil pek çok makyaj artistinin favorisi.

“Fırçası ve formülü ile tek katta bile harika sonuç veriyor ve doğal bir görünüm sağlıyor. İki katta ise takma kirpik etkisi yaratıyor.”

Kjaer Weis Mascara

Bu lüks ve organik maskara şık ambalajıyla da dikkat çekiyor. Kirpikleri ayırma konusunda oldukça başarılı.

Dior Diorshow Mascara

İkonik Dior Diorshow Mascara; takma kirpik etkisini en iyi yaratan maskaralardan biri. Bu yüzden yıllardır çok satanlar listesinden inmiyor. Gün boyu dayanması ve pek çok rengi olması ona daha da aşık eden nedenler arasında.

L’Oreal Paris Voluminous Original Mascara

Jennifer Garner ve Eva Longoria’nın makyaj artisti Erwin Gomez; kendi adına çıkardığı maskara dışında L’oreal’in bu maskarasını sevdiğini söylüyor.

“L’Oreal’in bu klasik Voluminous maskarası karbon siyah rengiyle mutlaka edinilmesi gerekenlerden. Waterproof formülü ve fiyatı ile de kalbimizi kazanıyor.”