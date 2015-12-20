ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYADAKİ MAKYAJSIZ HALLERİ

Nurdan Gündoğdu - HAZ 19, 2017 PAZARTESI


“Makyajsız asla” kuralı, ünlü isimlerin makyajsız hallerini Instagram‘dan paylaşma haliyle birlikte son bulmuş gözüküyor.

“Makyaja gerek yok ” dedirten bu kareler sonrası, sıcak yaz günlerini, en doğal halimizle geçirmekten başka alternatifimiz de yok! Tabii şarkıcı Alicia Keys’in “kendimi makyajsız daha iyi hissediyorum” cümlesi ve o özel karelerini de şuraya bırakalım.

Tabii bu bir ilk değil, ünlüler makyajsız hallerini sosyal medyada paylaşmaya devam ederken, sıradaki ismin kim olacağını da merakla bekliyoruz.

 

 

Gal Gadot

Nurdan Gündoğdu

İZLEMEYİ UNUTMAYIN

 