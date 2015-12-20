ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYADAKİ MAKYAJSIZ HALLERİ



“Makyajsız asla” kuralı, ünlü isimlerin makyajsız hallerini Instagram‘dan paylaşma haliyle birlikte son bulmuş gözüküyor.

“Makyaja gerek yok ” dedirten bu kareler sonrası, sıcak yaz günlerini, en doğal halimizle geçirmekten başka alternatifimiz de yok! Tabii şarkıcı Alicia Keys’in “kendimi makyajsız daha iyi hissediyorum” cümlesi ve o özel karelerini de şuraya bırakalım.

Tabii bu bir ilk değil, ünlüler makyajsız hallerini sosyal medyada paylaşmaya devam ederken, sıradaki ismin kim olacağını da merakla bekliyoruz.

Gal Gadot

