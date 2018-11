Unutulmaz Bir Yıl Yaşayan İngiliz Kraliyetinden Yeni Aile Fotoğrafı

2018, İngiliz kraliyet ailesi için büyük bir yıl oldu. İki düğün gerçekleşti, yeni bir bebek dünyaya geldi ve bir hamilelik haberi duyuruldu. İşte tam da bu nedenlerle kraliyet ailesinin 2018 yılını unutulmaz bir anı ile anmak istemesi oldukça normal, değil mi?

Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William, Sussex Dükü Prens Harry, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Düşesi Meghan Markle.

Tam bir çekirdek aile!

Beyaz ve mavi renklerin ağırlıkta olduğu bu fotoğrafta ailenin o mükemmel uyumu yakaladığı ortada.

Kate Middleton, Alessandra Rich imzalı bir elbise tercih ederken, Meghan Markle ise Givenchy tutkusundan yine vazgeçmeyerek istikrarlı stini konuşturdu.

The Prince of Wales with his family in the garden of Clarence House.

