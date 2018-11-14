Unutulmaz Bir Yıl Yaşayan İngiliz Kraliyetinden Yeni Aile Fotoğrafı

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

2018, İngiliz kraliyet ailesi için büyük bir yıl oldu. İki düğün gerçekleşti, yeni bir bebek dünyaya geldi ve bir hamilelik haberi duyuruldu. İşte tam da bu nedenlerle kraliyet ailesinin 2018 yılını unutulmaz bir anı ile anmak istemesi oldukça normal, değil mi?

Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William, Sussex Dükü Prens Harry, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Düşesi Meghan Markle.

Tam bir çekirdek aile!

Beyaz ve mavi renklerin ağırlıkta olduğu bu fotoğrafta ailenin o mükemmel uyumu yakaladığı ortada.

Kate Middleton, Alessandra Rich imzalı bir elbise tercih ederken, Meghan Markle ise Givenchy tutkusundan yine vazgeçmeyerek istikrarlı stini konuşturdu.

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Prens Charles’ın 70. doğum günü özelinde çekilen aile karesi. #marieclairetr #princecharles #meghanmarkle #katemiddleton #princeharry #princewilliam
    22
  • Soğumaya başlayan havalarda gelecek bölümler #🌪 #🌥 📸: @camillecharriere #marieclairetr
    11
  • 30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımızda; ilk günden bugüne tüm Marie Claire kapakları sizi bekliyor. ✨ Bu zaman yolculuğunun etkileyici kapak yıldızlarından biri de; Duygu Dikmenoğlu. Soldan sağa sırayla yıllar; Kasım 1997-Aralık 1997-Nisan 1998-Eylül 1999-Ekim 2000 #marieclairetr #duygudikmenoglu
    5
  • Sıcak tonlarda sokak stili > soğuk havalar #marieclairetr #streetstyle #💨
    2
  • - Bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu? - İstediğim bilgileri beynime kopyalamak. Çünkü çok unutkanım. ✨ Kapak yıldızının Burcu Biricik olduğu ve 30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımızı kaçırmayın. #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    9
  • Pazartesi hakkında düşüncelerimiz. 🤦🏻‍♀️ Bizimle aynı düşünceleri paylaşanlar? #monday #marieclairetr #pazartesi #princesscharlotte
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için