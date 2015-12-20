UYKUSUZLUĞUN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ AZALTMANIN YOLLARI



Uykusuzluk cildimizi nasıl etkiliyor ve bu etkinin izlerini kapatabilmek mümkün oluyor mu?

İşte kafamızı kurcalayan bu sorunun cevabını Makyaj Artisti Rebecca Restrepo‘dan geliyor.

“Uykusuzluk cildimizi negatif etkiliyor. Uykusuz kaldığımızda kan damarlarımız genişliyor, su tutulması yüzünden gözlerimizin etrafı kararıyor ve gözaltımızda torbalar oluşuyor. Bu görüntüden kurutlabilmek için öncelikle o bölgeye renk tonu eşitleyici jel şeklinde bir primer uygulayın, ardından da cilt tonunuzdan bir ton koyu renkte bir kapatıcı ile orayı pürüzsüzleştirin. bu şekilde hem yüzünüzdeki karartıyı kamufle edecek, hem de doğal bir görünüm yakalayacaksınız.

Stres yüzünden de cildinizin kuruyacağını da unutmayın. Stres, transepidermal su kaybına neden oluyor ve cilt kuruyor, inceliyor ve zarar görmeye çok açık oluyor. Aynı zamanda stres altındaki cilt daha çok sebum üretiyor, bu da sivilcelenmeye yol açıyor.

