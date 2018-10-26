Uyumlu Giyinmeyi Seven İkonik Çiftler

Bazı çiftler özel hayatlarındaki uyumu giyimlerine de yansıtmayı seviyor.
İşte birbiri ile uyumlu giyinmeyi seven ikonik çiftler:
David Beckham ve Victoria Beckham
Listenin en tepesinde bu moda ikonu çiftin olması kaçınılmaz.
The Weeknd ve Bella Hadid
The Weeknd ve Bella; 2016 yılındaki Met Gala’da siyahın gücünden yararlandılar.
Pharrell Williams ve Helen Lasichanh
Pharrell ve eşi Helen’ın 2014 Oscar kırmızı halısındaki bu uyumlu smokinlerini unutmamız mümkün değil!
Kim Kardashian ve Kanye West
Kim ve Kanye’nin durumu uyumdan da öte; ikiz stili diyebiliriz. Özellikle 2016 Met Gala’yı düşündüğümüzde!
Gigi Hadid ve Zayn Malik
2016 Met Gala’ya tam anlamıyla çiftlerin uyumunun hakim olduğunu görmek mümkün. Gigi ve Zayn bunun bir diğer örneği. #RobotGoals.
Justin Timberlake ve Jessica Biel
Favori çiftimiz Dolce & Gabbana takımlarının içinde oldukça güçlü görünüyorlar.
Britney Spears ve Justin Timberlake
Bu anı kim unutabilir?
Kate Middleton ve Prince William
Favori kraliyet çiftimiz; Canadian Rangers sweatshirtleri ile çok tatlı görünüyorlar!
Hailey Baldwin ve Justin Bieber
Hailey’nin ceketi ve Justin’in sneakerları ile farklı bir uyum yakalamışlar.
Alex Rodriguez ve Jennifer Lopez
Stil oyununun en güçlü çifti kesinlikle onlar!
Joe Jonas ve Sophie Turner
Joe ve Sophie’nin atletik ve uyumlu stilinin hayranıyız!
Prens Harry ve Meghan Markle
İlk kraliyet ziyaretlerinden birinde kombinlerinde uyumu tercih etmişlerdi.
Pippa Middleton ve James Matthews
İkili, aksesuar konusunda uyumlu olmayı seviyor.
Chrissy Teigen ve John Legend
Eğlenceli çift; sıklıkla uyumu tercih edenlerden. Hem de düğmelerine kadar!