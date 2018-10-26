Uyumlu Giyinmeyi Seven İkonik Çiftler

Bazı çiftler özel hayatlarındaki uyumu giyimlerine de yansıtmayı seviyor.

İşte birbiri ile uyumlu giyinmeyi seven ikonik çiftler:

David Beckham ve Victoria Beckham

Listenin en tepesinde bu moda ikonu çiftin olması kaçınılmaz.

The Weeknd ve Bella Hadid

The Weeknd ve Bella; 2016 yılındaki Met Gala’da siyahın gücünden yararlandılar.

Pharrell Williams ve Helen Lasichanh

Pharrell ve eşi Helen’ın 2014 Oscar kırmızı halısındaki bu uyumlu smokinlerini unutmamız mümkün değil!

Kim Kardashian ve Kanye West

Kim ve Kanye’nin durumu uyumdan da öte; ikiz stili diyebiliriz. Özellikle 2016 Met Gala’yı düşündüğümüzde!

Gigi Hadid ve Zayn Malik

2016 Met Gala’ya tam anlamıyla çiftlerin uyumunun hakim olduğunu görmek mümkün. Gigi ve Zayn bunun bir diğer örneği. #RobotGoals.

Justin Timberlake ve Jessica Biel

Favori çiftimiz Dolce & Gabbana takımlarının içinde oldukça güçlü görünüyorlar.

Britney Spears ve Justin Timberlake

Bu anı kim unutabilir?

Kate Middleton ve Prince William

Favori kraliyet çiftimiz; Canadian Rangers sweatshirtleri ile çok tatlı görünüyorlar!

Hailey Baldwin ve Justin Bieber

Hailey’nin ceketi ve Justin’in sneakerları ile farklı bir uyum yakalamışlar.

Alex Rodriguez ve Jennifer Lopez

Stil oyununun en güçlü çifti kesinlikle onlar!

Joe Jonas ve Sophie Turner

Joe ve Sophie’nin atletik ve uyumlu stilinin hayranıyız!

Prens Harry ve Meghan Markle

İlk kraliyet ziyaretlerinden birinde kombinlerinde uyumu tercih etmişlerdi.

Pippa Middleton ve James Matthews

İkili, aksesuar konusunda uyumlu olmayı seviyor.

Chrissy Teigen ve John Legend

Eğlenceli çift; sıklıkla uyumu tercih edenlerden. Hem de düğmelerine kadar!