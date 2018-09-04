Uzmanlarından Bu Sezon Denenmesi Gereken Makyaj Önerileri

Sonbahar hızla yaklaşıyor ve mevsim değişikliği ile yepyeni makyaj eğilimlerini de denemek için sabırsızlandığınızı düşünüyoruz.

Makyajınızdaki ufak ya da ilgi çekici dokunuşlar için Instagram’dan ilham almaya ne dersiniz? Makyaj uzmanlarından ilhamla sonbahar ruhuna uygun instagram’daki en iyi makyaj önerileri tam karşınızda.

Rengarenk dudaklardan, altın rengi göz farlarına… İşte sizi geçiş mevsimine yenileyerek hazırlayacak makyaj önerileri.

Makyaj uzmanı Alexandra Anele, gün batımının güzelliğine yeşil ışık yakan bu makyajı favorisi oalrak gösteriyor. Sonbahar için mükemmel bir seçim olan bu makyaj önerisi; göz makyajını boğuculuktan kurtaran mükemmel detaylara sahip. Makyajı tamamlamak için ise nude bir ruj ve doğal bir ışıltı tercih edebilirsiniz.

@alexandra_anele

Makyaj uzmanı Patrick Ta’nın bu sessiz ve yalın görüntüsü, bastırılmış ama zarif bir güzellik görünümü önerisi olarak karşınızda.

Model / aktris Rosie Huntington-Whiteley’de daha da cezbedici hale gelen bu makyaj önerisi, göz alıcı parlak dudaklarla mükemmel eşleşmeye kavuşmakta. Etkisi düşük dumanlı göz makyajı ise bu çarpıcılığa katkı sağlıyor.

@patrickta

 

Bu bakıştaki güçlü ifadenin parlamasının ardında, elbette ki tek renk yoğunluğu yer almakta. Makyajda imzası bulunan Charlotte Tilbury ise bu etkileyici görünümün tesadüf olmadığının kanıtı.

Derin metalik mavi göz farı, sonbahar makyaj önerisi için biçilmiş kaftan.

 @ctilburymakeup

 

En iyi makyaj sanatçılarından Hung Vanngo, Lily Aldridge’in güzelliğinin bu cesur ve yoğun güzellik görünümünde parlamasına izin veriyor. Dumanlı gözler ve kırmızı dudaklar geceden rol çalmak için asla yanlış olamaz.

@hungvanngo

 

Yıldızların makyaj sanatçısı Mario Dedivanovic, bu göz makyajıyla, Kim Kardashian’ın KKW güzellik serisinde yer alan gül altın göz farı ve rujla kadınlık seviyesini yükseltiyor.

@makeupbymario

 

Altın rengi göz farı kullanımı için aradığınız ilham işte burada. Rihanna’nın makyaj sanatçısı Priscilla Ono, Rihanna’nın Fenty Beauty serisinde yer alan bu altın renkli göz farı ve gül rengi ruj ruhuyla çarpıcı köşelere nasıl ulaşacağını çok iyi biliyor.

@priscillaono

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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