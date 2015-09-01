UZUN İLİŞKİSİ OLANLARIN NEFRET ETTİĞİ 11 CÜMLE

Defne Çağdaş - NIS 30, 2018 PAZARTESI

 

 

Bu sinir edici cümleleri uzun süredir beraber olan çiftlere söylemeyin.

7

1. Birbirinizden sıkılmıyor musunuz?

11

2. O kadar süre çıkmayı nasıl başarabildiniz?

6

3. Her buluştuğunuzda konuşacak konu nasıl buluyorsunuz, konular bitmiyor mu?

1

4. Yüzük takmayı düşünüyor musunuz?

10

5. Ben olsam kesin sıkılmıştım, uzun ilişkiler çok monoton.

4

6. Siz artık özel günleri kutlamıyorsunuzdur.

9

7. Evlenince birbirinizden çabuk sıkılmayın da.

3

8. Her şeyi beraber mi yapıyorsunuz?

5

9. Hiç ayrılıp barıştığınız oldu mu?

2

10. Sizin ilişkiniz artık alışkanlığa dönüşmüştür.

8

11. Evlilik ne zaman?

 

Defne Çağdaş

 

 

 