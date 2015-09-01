UZUN İLİŞKİSİ OLANLARIN NEFRET ETTİĞİ 11 CÜMLE

Bu sinir edici cümleleri uzun süredir beraber olan çiftlere söylemeyin.

1. Birbirinizden sıkılmıyor musunuz?

2. O kadar süre çıkmayı nasıl başarabildiniz?

3. Her buluştuğunuzda konuşacak konu nasıl buluyorsunuz, konular bitmiyor mu?

4. Yüzük takmayı düşünüyor musunuz?

5. Ben olsam kesin sıkılmıştım, uzun ilişkiler çok monoton.

6. Siz artık özel günleri kutlamıyorsunuzdur.

7. Evlenince birbirinizden çabuk sıkılmayın da.

8. Her şeyi beraber mi yapıyorsunuz?

9. Hiç ayrılıp barıştığınız oldu mu?

10. Sizin ilişkiniz artık alışkanlığa dönüşmüştür.

11. Evlilik ne zaman?