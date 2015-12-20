V ŞEKİLLİ ÇENEYE KAVUŞMANIN KOLAY YOLLARI



Hatırlarsanız 90’larda herkesin burnunda deviasyon vardı. Bu rahatsızlık için hazır bıçak altına yatmışken herkes, burnundaki kemiği de hafifçe aldırıyordu. Çevremiz bir anda küçücük burunlu insanlarla doldu! Günümüzde ise yeni hastalıklar ortaya çıktı.

Bunlardan biri de çene eklem bozukluğu (TMJ)… Çenedeki eklem kası, lif ve kemiklerden oluşan yapının düzgün çalışmaması ağrıya ve sert yiyecekler yiyememeye neden oluyor ve bilin bakalım bu bölgeyi ne rahatlatıyor? Tabii ki botoks…

Ne tesadüftür ki, keskin yüz hatlarına ulaşabilmek için de ilk yollardan biri çene bölgesine botoks yaptırmak. O hâlde, bu yeni güzellik sembolü, V şekilli çeneye nasıl ulaşabileceğimize dair biraz daha bilgi edinelim…

