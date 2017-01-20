VAKKO ESMOD MODA AKADAMESİ’NE DAİR MERAK EDİLENLER VE SAMİMİ CEVAPLAR



Vakko Esmod Moda Akademisi’nin Eğitim Direktörü Çiğdem Mete ile Eylül ayında başlayacak yeni kayıt dönemi öncesi bir araya geldik.

Merak ettiğimiz sorulara, Çiğdem Mete’den gelen samimi cevaplar, Vakko Esmod Moda Akademisi’nde bir kariyer planlayanlara iyi bir yönlendirme olacak diye düşünüyoruz.

Dünyanın en eski moda okulu ESMOD ile Türkiye’nin köklü markalarından Vakko’nun bir araya geliş hikayesinden bahseder misiniz?

ESMOD, 1841 yılında Fransa’da kurulmuş, 176 yıllık geçmişe sahip, dünyanın ilk ve en eski moda okulu. ESMOD’un yıllar içerisinde oluşturduğu bir eğitim programı ve metodu var. Vakko da Türkiye’yi modern ve lüks mağazacılıkla tanıştıran, birçok ilkin öncülüğünü yapan bir marka. Modaya ve moda eğitimine bakış açılarımızın, vizyonlarımızın birbirine paralel olması, bu iki köklü kurumu bir araya getirdi. 2010 yılı itibariyle ESMOD İstanbul, 2013 yılından bu yana ise Vakko ESMOD Moda Akademisi olarak İstanbul’da faaliyet gösteriyoruz.

Vakko Esmod Moda Akademisi’nde, kendini moda alanında geliştirmek isteyenleri nasıl bir eğitim bekliyor?

Vakko Esmod Moda Akademisi’nin diploma eğitimi 3 yıl sürüyor ve eğitim programımız Paris Esmod ile birebir aynı. Eğitim kadromuz Esmod Paris’ten gelen yabancı eğitmenlerden oluşuyor. Her birinin hem güçlü bir eğitim hem de kariyer geçmişleri var.

Temel amacımızın moda sektörüne tasarımcı yetiştirmek olduğu bu 3 yıllık eğitimin ilk iki yılında öğrenciler konsept yaratmaktan, kalıp ve dikime kadar işin temellerini öğrenip, mezuniyet yıllarında kendi kişisel koleksiyonlarını oluşturuyorlar. Ayrıca eğitimleri boyunca öğrencilerimizin kendi kimliklerini koruyarak, yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Her eğitim yılı sonunda Fransa’daki okulumuzdan gelen bir jüri, öğrencilerimizi değerlendiriyor. Endüstrinin önde gelen markalarıyla işbirlikleri gerçekleştiriyoruz ve öğrencilerimiz bu markalar için koleksiyonlar hazırlıyor.

Günün sektör koşullarında var olabilmek için hem markaların hem de tasarımcıların global düşünmesi gerektiğine inanıyoruz o nedenle her bir öğrencimizi uluslararası arenada çalışacakmış gibi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Dünyada 21 Esmod Okulu var, öğrencilerimiz 2. yıllarından itibaren diledikleri ülkedeki Esmod’da eğitimlerini sürdürebiliyor, değişim programına da katılabiliyor. Bu da onlara global anlamda farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Diploma programımızın yanı sıra, Moda Yönetimi, Perakende Matematiği, Styling, Ürün ve Satınalma Yönetimi, Moda Tasarımı, Modelizm, Stil Danışmanlığı, Ayakkabı Tasarımı, Çanta Tasarımı, Görsel Düzenleme ve Storytelling, İş Yönetimi, KPI’lar ile Perakende Yönetimi gibi birçok farklı alanda kısa dönem sertifika programları da sunuyoruz.

Peki, ya eğitim sonrası? Mezun öğrencilere iş alanı için de yol gösterici desteğiniz nasıl şekilleniyor?

Pratik eğitimlerimizin yoğunluğu mezun öğrencilerimizin iş bulma oranlarını çok büyük bir oranda etkiliyor. Mezun öğrencilerimizin istedikleri işe girebilme oranları dünyada %90’ın üzerinde. ESMOD’un dünya genelinde başta Fransız markaları olmak üzere birçok Avrupa markasında iyi pozisyonlarda çalışan pek çok mezunu var. Ünlü mezunların arasında Balmain kreatif direktörleri Olivier Rousteing ve Christophe Decarnin, Dice Kayek markasının tasarımcısı Ece Ege, Burberry tasarımcısı Thomas Vasseur, Thierry Mugler, Catherine Malandrino ve Suzy Menkes gibi birçok isim yer alıyor.

Vakko Esmod Moda Akademisi’nde mezunlarımız ayrıca Vakko ve Vakkorama’nın işe alım süreçlerinde de diğer adaylardan bir adım önde oluyorlar. Her yıl mezun olan öğrencilerimizden 3 öğrencimiz özel ödül ile ödüllendirilmekte. Bunlardan biri “ Altın iğne”, diğerleri “ Fashion design” ve “Patten making “ Jüri Özel Ödülleri. Her 3 kategorinin de seçilme kriterleri var. Jüri özel ödülü kazanan öğrencilerimizin koleksiyonları Vakkorama mağazalarımızda sergileniyor ayrıca Vakkorama kreatif direktörlüğünün öğrencilerimize özel olarak verdiği koleksiyon brief’i ile satışta yer almak üzere özel koleksiyonlar yaratılıyor.

Vakko Esmod Moda Akademisi çatısı altında gerçekleştirdiğiniz seminerlerle de yoğun ilgi gördüğünüzü biliyoruz, bu açıdan yeni eğitim döneminde bizi neler bekliyor olacak?

Öğrencilerimize Vakko çalışanları ile aynı ortamda olma ve şirket ortamını deneyimleme fırsatını Vakko Moda Merkezi Oditoryum’da düzenlediğimiz seminerlerle sunuyoruz. Yıl içerisinde belirli zamanlarda organize ettiğimiz seminerlerinin amacı, moda sektöründe çalışanları veya bu sektöre adım atmak isteyenleri, sektörden uzman konuşmacılarla buluşturmak.

Her seminer başlığı için güncel ve merak uyandıran bir tema belirliyoruz. Öğrencilerimiz konuk konuşmacılar vesilesiyle hem merak ettikleri sorulara yanıt buluyorlar hem de iş ağlarını genişletebiliyorlar.

Türkiye’de ve dünyada moda sektörünün gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gidişatın akademinin eğitim programına yansımaları nasıl olmakta?

Vakko Esmod Moda Akademisi’nde yaratıcılık, inovasyon ve teknik bilginin bir arada olduğu bir eğitim felsefesiyle hareket ediyoruz. Öğrencilerimiz her yıl Premier Vision ve Texworld gibi İstanbul’da yer alan uluslararası tekstil fuarlarına katılıyor ve sektörün gidişatını yakından takip ediyor.

Diğer taraftan öğrencilerimiz Türkiye’de ve dünyada yarının moda endüstrisini yaratacak yeni nesiller olarak Vakko Moda Merkezi’nde bulunan Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nin zengin arşivinden faydalanabiliyor ve Vakko Üretim Merkezi’ndeki son teknoloji donanımlı üretim alanlarından yararlanıp koleksiyon üretiminin tüm aşamaları hakkında detaylı bilgiye sahip oluyor.Öğrencilerimizi sektördeki gelişmeleri yakından takip eden başarılı profesyoneller olarak moda kariyerlerine hazırlıyoruz.



