Sosyal Medya Hesapları
Instagram 142K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 14K
Google Plus 0
Pinterest 639

Valentino Couture İlkbahar/Yaz 2019 Defilesinden Floral Detaylar

Paris Haute Couture Haftası’nın en dikkat çeken defilelerinden biri; floral detaylarıyla Valentino Couture İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonu oldu.

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için