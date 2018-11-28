Valentino Pre-Fall 2019 Koleksiyonunun Öne Çıkan Görünümleri

Valentino Pre-Fall 2019 defilesi, Japonya’nın başkenti Tokyo’da nefes kesen bir sunumla gerçekleşti.

Defilenin bu kadar dikkat çekici olmasının ardında; moda evinin Tokyo’daki bu ilk gösteri için yaratıcı yönetmen Pierpaolo Piccioli çalışması da yatmakta.

Kırmızı tül geçişine şahit olan muhteşem bir pist ve Japon kültürünü yansıtan tasarımlar başroldeydi.

Bu romantik tül dünyasının yıldız isimlerinden biri de Kaia Gerber’di.

İşte defilenin öne çıkan görünümleri…

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