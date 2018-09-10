Verdiğiniz Paraya Değecek En İyi Yüksek Fiyatlı Cilt Bakım Ürünleri

Cilt bakımında fiyat/performans oranının oldukça önemli olduğunu artık biliyoruz.

İşte verdiğiniz paraya değecek; en iyi high end (lüks) cilt bakım ürünleri:

 

Isdin Eryfotona Actinica Ultralight Emulsion SPF 50+

Güneş koruma işini bir kaç seviye yukarı mı taşımak istiyorsunuz? 50 dolar bir güneş koruma için fazla gelebilir ama bu oldukça özel bir güneş koruma ürünü. Bu terapötik bir güneş koruma ürünü, alanının en iyisi olarak görülüyor.

Erno Laszlo White Marble Dual Phase Vitamin C Peel

Yüzyıllık geçmişe sahip olan ve Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor gibi isimlerin de favori cilt bakım markası olan Erno Laszlo’nun bu peelingi oldukça başarılı. Bu iki adımlı peeling C vitamini, havuç tohumu yağı ve laktik asit ile ölü derilerden arındırırken; koyu lekelerin de rengini açan mucizevi bir etkiye sahip.

Cane + Austin Miracle Pad + 30% Glycolic Acid Pad

Bu glikolik asit pedleri; tıkalı gözenekler, siyah noktalar ve izler için oldukça yararlı. 

Giorgio Armani Crema Nuda

Ünlü McLean Dermatology and Skincare Center’ın dermatolojisti Dr. Lily Talakoub; onsuz yaşayamam dediği bu ürün için şöyle diyor: ” Cildi temelden nemlendiren bu ürün aynı zamanda oldukça hafif. Pigmentasyonuyla doğal bir ışıltı da sağlıyor.”

Dr. Barbara Sturm Molecular Cosmetics Sun Drops

Güneş koruma her zaman en iyi fikirdir; özellikle bu şekilde damla halindeyse! UVB filtreleri, SPF50 koruması ve ekstra yararlı içeriği ile sizi UV zararlarından korurken favori yüz kreminiz haline gelecek.

 

Skinceuticals CE Ferulic

Dr. Dendy Engelman,bu ürünün altın değerinde olduğunu söylüyor: “Farkedilebilir şekilde çizgilere iyi geliyor; cildi temizliyor ve ışıltı sağlıyor.”

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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