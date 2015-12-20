VIALAND’DEN ERKEN YENİ YIL HEDİYESİ: SINIRSIZ EĞLENCE 99 TL





Avrupa’nın en iyi beşinci Tema Parkı ödülünü alarak eğlence sektörünün en iyileri arasında konumlanan Vialand, Türkiye’yi dünyanın eğlencesiyle sınırsızca buluşturuyor. Vialand Tema Park, yıl boyunca ailece sınırsız eğlence sunan Vialand Kart için Yeni yıla özel çok avantajlı bir kampanya sunuyor. Hem çocukların, hem gençlerin, hem de yetişkinlerin tercih ettiği Vialand Kart, bu kampanyaya özel olarak 99 Tl’den satışa sunuldu. Üstelik, Vialand kartınızı hemen alıp, hemen kullanmaya başlayabileceksiniz ve 2017 yılı sonuna kadar da geçerli olacak. Vialand Kartlarınızı, Tema Park gişelerden ve vialand.com web adresinden satın alabilirsiniz.

Ailece çok zengin seçeneklerde eğlence sunan Vialand Tema Park, tüm ünitelerden sınırsız faydalandıran 2017 Vialand Kart’a sahip olmak isteyenlere çok cazip bir kampanya sunuyor. Vialand, kartını yenilemek isteyenlere ve ilk kez Vialand Kartı sahibi olacaklara kısa bir süre için çok özel bir fiyat uygulayacak. Vialand Kartlarını şimdi satın alanlar, yalnızca 99 Tl özel bir fiyattan sahip olacaklar ve hemen sınırsızca kullanmaya başlayacaklar, üstelik 2017 yılına kadar da sınırsızca kullanmaya devam edecekler. Vialand Tema Park’ın bu özel kampanyasından faydalanmak isteyenler, Tema Park gişelerinden veya vialand.com.tr adresinden alabilecekler.

VIALAND TEMA PARK’DA SINIRSIZCA EĞLEN, VIALAND ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE EN AVANTAJLI KAMPANYALARLA ALIŞVERİŞ YAP..

Ailece eğlencenin tek merkezi olmayı amaçlayan Vialand Tema Park’da eğlenmenin bir avantajı da, Vialand Alışveriş Merkezi’n de Outlet fırsatları, en avantajlı kampanyalardan faydalanarak yeni yıl alışverişi yapmak. İsterseniz, yeni yıl hediyelerinizi Vialand Alışveriş Merkezi’nden cazip fırsatlarla alın, isterseniz yeme içme alanlarında keyifle dinlenin. Işıl ışıl yeni yıl dekorasyonuyla Vialand Alışveriş Merkezi’n de ve Vialand Tema Park’da keyifle 2017’ye merhaba deyin.

Tek biletle sınırsız eğlence

120 bin metrekarelik alanda kurulu olan VIALAND Tema Park, 30’u aşkın eğlence ünitesi ve 15 bin kişilik kapasitesi ile 7’den 77’ye her yaşa uygun sınırsız eğlence sunuyor. VIALAND Tema Park ziyaretçilerine farklı seçeneklerde eğlence imkanı tanırken, isteyen herkes tek biletle tüm ünitelerden sınırsız faydalanabiliyor. Grup, çocuk ve bireysel kart seçenekleri olan VIALAND Kart ile de sezon boyu sınırsız giriş, sınırsız eğlence hizmeti veriliyor.



