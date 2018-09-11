Victoria Beckham İkonik Reklam Kampanyasını Yeniden Yarattı

2008 yılında; şimdilerde oldukça büyük bir isim haline gelen kendi markasını kurmadan önce Victoria Beckham; Marc Jacobs‘ın kampanyasında yer almıştı. Juergen Teller‘ın çektiği karelerde dev bir Marc Jacobs alışveriş poşetinin içinde poz veren Beckham’ın yer aldığı bu kampanya kısa sürede ikonik hale gelmişti.

Tam 10 yıl sonra aynı kampanyayı hayata döndüren Beckham; bir kez daha alışveriş poşetinin içinde poz verdi. Ancak bu kez tek bir farkla: Bu kez kendi arkasının poşeti içerisinde.

Victoria Beckham bu kampanyayı açıklarken “2008’den beri Victoria’yı gerçekten Victoria Beckham isminin içerisine koyuyorum” dedi ve ekledi:

“10 yıl öncesini bu kez kendi çantam içerisinde ziyaret etmekten daha iyi bir tasvir yolu göremiyorum. Bu fikri Marc Jacobs da tebrik etti, Juergen Teller ise yeniden benimle çalışmayı kabul etti. Onun karelerinde yer almak benim için çok önemli. “

İngiltere’de 1 hafta boyunca yer alacak olan kampanya; aynı zamanda Teller’ın çektiği karelerin basılı olduğu sınırlı sayıda üretilmiş tişörtü içeriyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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