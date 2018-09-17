Victoria Beckham Markasının 10. Yılını Londra Moda Haftası’nda Kutladı

Victoria Beckham; kendi adını taşıyan markasının 10. yılını geçtiğimiz gün Londra Moda Haftası podyumunda kutladı.

Victoria Beckham’ın çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz,Harper ve -tabii ki- eşi David Beckham‘ın da aralarında bulunduğu 250 kişinin izlediği şov herkesin beğenisini topladı.

“Her sezon şov öncesi çok stresli oluyorum; asla azalmıyor. Çünkü marka büyüdükçe büyüyor.” diyen Victoria Beckham; defile için kendi koleksiyonundan seçtiği kombin ile de oldukça ilham vericiydi.

Aynı kombini markanın podyumunda da gördük.

David Beckham; kızı Harper ile birlikte…

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Amazing show mum love you so much @victoriabeckham ❤️

ROMEO (@romeobeckham)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Just having lunch with family then excited to meet u all at my store at 3pm today!! X kisses x

Victoria Beckham (@victoriabeckham)’in paylaştığı bir gönderi ()

Defileyi ikonik model Stella Tennant açtı.

Koleksiyona oversize çantalar, bol kesimli ceketler ve uzun pantolonlar hakimdi.

 

Zincir örgü ile yapılan mule ayakkabılar koleksiyonun dikkat çekenleri arasındaydı.

Oversize spor çantalarını gelecek sezon bol bol göreceğiz gibi görünüyor.

Defilenin finalinde ise ilk kez Londra Moda Haftası’nda defile düzenleyen ve 10. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşayan Victoria Beckham; göz yaşlarına hakim olamadı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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