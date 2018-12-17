Victoria Beckham’dan İlhamla 2019 Trendleri

 

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Girişimci, tasarımcı ve pop yıldızı Victoria Beckham kesinlikle çok yönlü bir kadın. 

Pek çok konuda ilham verici bir isim olan Beckham, şimdi de 2019’un yükselen eğilimleri için bir yol gösterici olarak karşımızda.

Victoria Beckham’ın trend seçimlerinden çıkarılabilecek sonuçlar ise şöyle;  kumaş seçimi, renk belirleme, desen konusunda netliğe kavuşma…

2019 gardırobunu Victoria Beckham’ın önerileriyle düzenlemek isteyenler burada mı?

Skinny jean pantolon ve siyah topuklu ayakkabılar ile eşleştirilen tasarımcı, tül üst seçimiyle ise yükselişe geçmeye hazırlanan bir parçanın da yıldızını parlatıyor.

2019’un rengi olarak kırmızıyı düşünmenin tam zamanı. Canlı renklere sahip beyaz kazağı ise bu görünümün etkileyici parçalarından.

Renk engellemesi olmadan, farklı tonlarla yola devam…

Victoria Beckham, bu tercih ettiği baştan aşağı siyah olan görünümüyle iki şeyi gözler önüne seriyor.

2019’da blazer’lara sıkı sıkı sarılmalı ve taytlar, en beklenmedik kombinler için gardırobun en görünür yerine yerleştirilmeli.

2019’da en güçlü bir şekilde konuşmaya hazırlanan hayvan desenleri için ilham kaynağımız elbette ki Victoria Beckham.

Bu elegan duruşun yıldız parçaları ise tatlı bir mavilikteki çanta ve ayakkabı kuşkusuz.

Pantolon ve gömlek eşleşmesi için mükemmel bir seçim. Bir araya getirilmesi kolay görünen bu parçaların Beckham’dan onay almış son hali kesinlikle esin kaynağı olmalı.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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