Victoria Beckham’ın Her Zaman Genç Görünmesinin Ardındaki Makyaj Sırları

44 yaşındaki ışıldayan cildiyle adeta bir genç kız gibi görünüyor. Peki ünlü tasarımcının bunu sağlayan makyaj sırları neler? Beckham’ın makyaj artisti Wendy Rowe sırlarını paylaşıyor.

Dudaklarını kontürlüyor.

Victoria Beckham çok kalın dudaklara sahip değil. Bu yüzden dudak çizgilerini kalemle belirginleştirerek olduğundan daha dolgun ve sağlıklı gösteriyor.

Kaşlarını kavisle şekillendiriyor.

2014 yılına ait soldaki fotoğrafına baktığımızda Beckham’ın kaşlarının düz olduğunu fark etmek mümkün. Makyaj artisti Rowe’un tavsiyesi üzerine Beckham’ın kaşları hafif bir kemerle yeniden şekillendirildi.

Gözlerini daha büyük gösterecek makyaj uyguluyor.

Rowe güzel tasarımcının gözlerini daha büyük göstermek için ten rengi göz kalemi uyguladığını belirtiyor. Kirpik dibinin köşesine koyu renkli bir sınır yaptığında göz kapağının daha açık göründüğünü söyleyen makyaj artisti, Beckham’ın göz makyajını birkaç kat uyguladığı maskarayla bitirdiğini belirtiyor.

Yüzüne kontür uygulamaya son verdi.

Victoria Beckham artık yüzünü kontürle şekillendirmediğini söylüyor. Cilt makyajında sadece allık ve ışıltılı fondöten kullanıyor.

Ayrıca Victoria Beckham yüzünü ölü derilerden arındırmak için havluyla hafifçe peeling uyguladığını takipçileriyle paylaşmıştı.