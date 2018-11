Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de Hangi Yıldızlar Sahne Alacak?

Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de sahne alacak isimler açıklandı. Yılın merakla beklenen bu özel şovunda, meleklerle birlikte podyumda sahne alacak isimler arasında; Bebe Rexha ve Rita Ora yer alıyor.

1 Kasım günü yapılan resmi açıklamadan sonra, gerçekleşmesine sadece birkaç gün kalan şov için daha da heyecanlandık diyebiliriz.

Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes ve Struts, New York’ta düzenlenecek Victoria’s Secret Fashion Show 2018’in sahnedeki yıldızları olacak.

Modeller belirlendi, kanatları takıldı, şovun gerçekleşeceği konum kesinleşti hatta modellerin bu hazırlık süreci de gözler önüne serildi ve şimdi sıra gecenin enerjisini yükseltecek olan müziklerde.

The biggest fashion show in the world deserves epic musical guests…and here they are! See them all in the #VSFashionShow Dec. 2, 10/9c on @abcnetwork! pic.twitter.com/zIPKi8CP5t

— Victoria’s Secret (@VictoriasSecret) November 1, 2018