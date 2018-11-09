Victoria’s Secret Fashion Show 2018’in En İyi Görünümleri

 

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Merakla beklenen Victoria’s Secret Fashion Show 2018 nihayet gerçekleşti.

1 milyon dolar değerinde Fantasy Bra gecenin yıldızı olurken, Victoria’s Secret kariyerini spodyumda sonlandıran Adriana Lima ise gecenin konuşulanlarından oldu.

Spor salonuna gitmek için yeni bir sebep sunan Victori’s Secret melekleri, taşıdıkları parçalarla da hayal gücünün sınırları olmadığını bir kez daha gösterdi.

İşte karşınızda Victoria’s Secret Fashion Show 2018’in en iyi görünümleri…

1/21

Winnie Harlow

2/21

Stella Maxwell

3/21

Romee Strijd

4/21

Taylor Hill

5/21

Candice Swanepoel

6/21

Behati Prinsloo

7/21

Gigi Hadid

8/21

Adriana Lima

9/21

Jasmine Tookes

10/21

Josephine Skriver

11/21

Romee Strijd

12/21

Toni Garrn

13/21

Martha Hunt

14/21

Alanna Arrington

15/21

Taylor Hill

16/21

Elsa Hosk

17/21

Kendall Jenner

18/21

Grace Elizabeth

19/21

Bella Hadid

20/21

Adriana Lima

21/21

Winnie Harlow

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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