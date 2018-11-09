Victoria’s Secret Fashion Show 2018’in En İyi Görünümleri

Merakla beklenen Victoria’s Secret Fashion Show 2018 nihayet gerçekleşti.
1 milyon dolar değerinde Fantasy Bra gecenin yıldızı olurken, Victoria’s Secret kariyerini spodyumda sonlandıran Adriana Lima ise gecenin konuşulanlarından oldu.
Spor salonuna gitmek için yeni bir sebep sunan Victori’s Secret melekleri, taşıdıkları parçalarla da hayal gücünün sınırları olmadığını bir kez daha gösterdi.
İşte karşınızda Victoria’s Secret Fashion Show 2018’in en iyi görünümleri…
1/21
Winnie Harlow
2/21
Stella Maxwell
3/21
Romee Strijd
4/21
Taylor Hill
5/21
Candice Swanepoel
6/21
Behati Prinsloo
7/21
Gigi Hadid
8/21
Adriana Lima
9/21
Jasmine Tookes
10/21
Josephine Skriver
11/21
Romee Strijd
12/21
Toni Garrn
13/21
Martha Hunt
14/21
Alanna Arrington
15/21
Taylor Hill
16/21
Elsa Hosk
17/21
Kendall Jenner
18/21
Grace Elizabeth
19/21
Bella Hadid
20/21
Adriana Lima
21/21
Winnie Harlow