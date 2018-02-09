VICTORIA’S SECRET İLE SEVGİLİLER GÜNÜ SİZİN GÜNÜNÜZ!





Bu 14 Şubat’ta kendinizi şımartın! Sevgililer Günü, Victoria’s Secret’ın özel koleksiyonları ile sizin gününüz olsun.

Sezonun favorisi pembe, bu sene, sevgililer gününün ilhamı olan asil kırmızıya ekleniyor. Ezber bozan pastel renklerin naif ve seksi tavrı eşsiz tasarımlarla bir araya geliyor. Sevdiklerinizden gelecek en güzel hediye ya da kendinizi şımartmanın en şık yolu Sevgililer Gününe özel hazırlanan Dream Angels ve Very Sexy koleksiyonlarında!

Hem seksi hem rahat tasarımları ile ön plana çıkan modellerde, yeniden yaratılan baştan çıkarıcı dantel detayları, sırt dekolteleri, özel renk geçişleri, günün her moduna uygun olma özelliği taşıyor. Günlük tarzınızla kombinleyeceğiniz şık ve romantik, akşam yemekleriniz için çekici ve çarpıcı stiller bu koleksiyonlarda.

Bu Sevgililer Gününde çarpıcı güzelliğinizi sergilemek ve kendinizi şımartmanın en renkli yolu Victoria’s Secret Mağazalarında.



