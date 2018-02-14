VICTORIA’S SECRET MELEKLERİ SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜ NASIL KUTLUYOR?





Eğer dünyanın en ünlü iç giyim markalarından birinde “melek” unvanına sahipseniz; Sevgililer Günü’nün radarınızdaki günlerden biri olması kaçınılmaz.

İşte Victoria’s Secret’ın 3 meleğinden Sevgililer Günü tüyoları:

SARA SAMPAIO

“Bu yıl Victoria’s Secret için Miami’de bir çekimde olacağım; dolayısıyla sonrasında muhtemelen grupça akşam yemeğine çıkarız. Ama belki erkek arkadaşım [Oliver Ripley] bana Miami’de bir sürpriz yapabilir.😉”

LAIS RIBEIRO

“Açıkçası her şey benim çok yoğun olan çalışma programıma bağlı. Önceki yıllarda şık bir akşam yemeğinden; evde elimde bir kadeh şarap ve ev yemeği ile Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party izlemeye kadar her şeyi yaptım.”

JOSEPHINE SKRIVER

“Evde zaman geçirmeyi seviyorum çünkü çok sık seyahat ediyorum. Eğer zamanım varsa, evde erkek arkadaşımla [Alexander DeLeon] baş başa bir gece geçirmek kesinlikle listemin en tepesinde yer alır.



