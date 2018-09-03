Victoria’s Secret Seçmelerinde Dilan Deniz Çiçek Sürprizi

Yılın o görkemli gecesi için büyük heyecan şimdiden başladı elbette.

Victoria’s Secret Fashion Show, dünyanın en güzel kadınlarını her yıl büyük bir fenomen haline getirdiği için “melek” seçim sürecinin de büyük bir titizlikle gerçekleşmesi sürpriz olmasa gerek.

Bu, yüzlerce modelin seçmelere katıldığı ve içlerinden sadece birkaç düzine kişinin parçası olabildiği büyük bir şov.

Gigi Hadid, Bella Hadid, Sara Sampaio, Jasmine Tookes ve daha pek çok ünlü modelin podyumda ses getirmeden önce reddedildiğini unutmayalım.

Bununla birlikte, bu yılki seçmeler, diğer yıllara göre daha çok konuşuldu. Eylül ayının ilk günlerinde New York City’de gerçekleşmeye başlayan ön elemeler, 100’den fazla hevesli modelin büyük heyecanına sahne oldu.

Pek çok konuda olduğu gibi Victoria’s Secret ile ilgili seçmeler konusu da sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından oldu.

Elemeler için nefeslerini tutan, Victoria’s Secret’in muhtemel modellerine göz atmaya ne dersiniz?

Bu listede gerçekleştirdiği ele görüşmeleriyle listeye adını yazdıran Dilan Deniz Çiçek’i de göreceksiniz. Kendisine bol şans diliyoruz.

Dilan Deniz Çiçek

Mileshka Cortes

 

Yovanna Ventura

Natalia Sirotina

Amira Pinheiro – Raylene Raysa

Paulina Frankowska

Sarah Fraser

Maya Stepper

Daiane Sodre

Chase Carter

Wallette Watson

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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