Victoria’s Secret Şov Öncesi Bella Hadid’in Buzdolabı

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Victoria’s Secret Fashion Show 2018 podyumunda yürüyeceği kesinleşen isimlerden Bella Hadid’in hazırlık sürecine göz atıyoruz.

Kasım ayında gerçekleşecek Victoria’s Secret Fashion Show 2018 için geri sayım başladı. Tüm modellerin takvimindeki en büyük günlerden biri olsa gerek. Bu heyecanı yaşayan isimlerden biri de Bella Hadid. Hazırlık sürecine dair paylaşımlarda bulunan Hadid, geçtiğimiz günlerde de tüm dünyaya buzdolabının kapıları açtı.

Bu noktada dikkat çeken kısım buzdolabının içindeki yemeklerden daha çok Khloe Kardashian düzeyi düzgünlük oldu.

Buzdolabı yerleştirme konusunda “iddiasını” ortaya koyan Hadid, bu görünümün sıkı bir çalışma sonucu olduğunu da vurguluyor.

Meyveler (ahududu, yaban mersini ve böğürtlen), kereviz ve havuç sapları arasında yer alan ürünlere ilave olarak; San Pellegrino, kombucha, preslenmiş meyve suları, hindistan cevizi suları ve soğuk demleme gibi çeşitli içeceklere adanmış bir raf. Bir de kahveler tabii.

Yoğurt, badem ezmesi ve yumuşak peynirlerden oluşan kısımlar da bulunmakta.

Bir diğer dikkat çeken kısım ise Hadid’in paylaştığı hikayede buzdolabı için “bizim” ifadesini kullanması.

Bu denklemdeki “bizim”, o ve erkek arkadaşı The Weeknd’in 85.000 dolarlık bir daireye taşındığı yönündeki söylentileri doğrular nitelikte.

Hadid, önümüzdeki hafta New York’ta Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de kardeşi Gigi Hadid’in yanından yürüyerek geçecek. Daha önceki açıklamalarında “Rutin olarak protein ağırlıklı besleniyorum ve her gün üç saat spor yapıyorum” diye hazırlık sürecini de şekilde özetlemişti.

“Sanırım bir şeye yapışırsan gerçekten çok şey başarabilirsin. Bu çılgınca ama bence aklına bir şeyi koyduysan başarılı olabileceğini düşünüyorum.” açıklamasını yapan Bella Hadid’i Victoria’s Secret podyumunda görmek için sabırsızlanıyoruz.

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Marie Claire 30 yaşında!🎉 Bu özel sayının kapak yıldızı ise; güzelliği ve yüksek enerjisiyle Burcu Biricik. 30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımız çok yakında tüm bayilerde. Kaçırmayın! #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    10
  • El ele, gönül gönüle biz bu topraklara vurgunuz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun. #CumhuriyeteVurgunuz #Repost from @sabanciholding
    0
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. 🇹🇷 #marieclairetr #29ekimcumhuriyetbayramı
    1
  • Sandra Bullock’un Christian Louboutin ayakkabılarının başrolde olduğu güçlü ve şık görünümüne bayıldık!💥 #sandrabullock #christianlouboutin #streetstyle #sundayfunday #marieclairetr
    7
  • Zarif Parisienne stilini kokunuzla da yansıtmak istiyorsanız, yeni Fransız parfümlü Vernel Max Suprême tam size göre! Eğer bu zarif kokuyu siz de denemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey @vernelmax hesabını takip etmek ve sayfadaki yarışmaya katılmak! #vernelsupreme
    1
  • İyi ki doğdun Kıvanç Tatlıtuğ.🎂🎈 #kıvançtatlıtuğ #kivanctatlitug #hbd #marieclairetr
    11
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için