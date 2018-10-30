Victoria’s Secret Şov Öncesi Bella Hadid’in Buzdolabı

Victoria’s Secret Fashion Show 2018 podyumunda yürüyeceği kesinleşen isimlerden Bella Hadid’in hazırlık sürecine göz atıyoruz.

Kasım ayında gerçekleşecek Victoria’s Secret Fashion Show 2018 için geri sayım başladı. Tüm modellerin takvimindeki en büyük günlerden biri olsa gerek. Bu heyecanı yaşayan isimlerden biri de Bella Hadid. Hazırlık sürecine dair paylaşımlarda bulunan Hadid, geçtiğimiz günlerde de tüm dünyaya buzdolabının kapıları açtı.

Bu noktada dikkat çeken kısım buzdolabının içindeki yemeklerden daha çok Khloe Kardashian düzeyi düzgünlük oldu.

Buzdolabı yerleştirme konusunda “iddiasını” ortaya koyan Hadid, bu görünümün sıkı bir çalışma sonucu olduğunu da vurguluyor.

Meyveler (ahududu, yaban mersini ve böğürtlen), kereviz ve havuç sapları arasında yer alan ürünlere ilave olarak; San Pellegrino, kombucha, preslenmiş meyve suları, hindistan cevizi suları ve soğuk demleme gibi çeşitli içeceklere adanmış bir raf. Bir de kahveler tabii.

Yoğurt, badem ezmesi ve yumuşak peynirlerden oluşan kısımlar da bulunmakta.

Bir diğer dikkat çeken kısım ise Hadid’in paylaştığı hikayede buzdolabı için “bizim” ifadesini kullanması.

Bu denklemdeki “bizim”, o ve erkek arkadaşı The Weeknd’in 85.000 dolarlık bir daireye taşındığı yönündeki söylentileri doğrular nitelikte.

Hadid, önümüzdeki hafta New York’ta Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de kardeşi Gigi Hadid’in yanından yürüyerek geçecek. Daha önceki açıklamalarında “Rutin olarak protein ağırlıklı besleniyorum ve her gün üç saat spor yapıyorum” diye hazırlık sürecini de şekilde özetlemişti.

“Sanırım bir şeye yapışırsan gerçekten çok şey başarabilirsin. Bu çılgınca ama bence aklına bir şeyi koyduysan başarılı olabileceğini düşünüyorum.” açıklamasını yapan Bella Hadid’i Victoria’s Secret podyumunda görmek için sabırsızlanıyoruz.