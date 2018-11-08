Victoria’s Secret’ın Makyaj Artistinden Tüyolar

Bir Victoria’s Secret modeli gibi görünmek istiyorsanız daha önceki yıllarda modellerin şov makyajını yapan ünlü makyaj artisti Caroline Barnes’a kulak verin.

1. Doğal Bir Parıltı

Barnes, öncelikle cildi sağlıklı gösteren doğal bir parıltı uygulanması gerektiğini söylüyor. Bunun için de, ten renginize uygun allıkla sağlıklı görünen yanaklar, dudaklara hafif bir ışıltı ve elbette gözleri ortaya çıkaran rimel uygulaması şart.

2. Kontür Uygulaması

Sağlıklı ışıltıyı tamamlamak için kontür uygulayın. Ancak bu belli belirsiz bir şekilde yapılmalı. Doğru yerlere uygulanmış hafif gölgelendirmeler bambaşka bir görünüm yaratmanıza yardımcı olacak.

3. Hafif Makyaj

Şovlardaki iç çamaşırı ve kıyafetlerin son derece gösterişli olmasına rağmen makyajlardaki tezatlık sanıyoruz ki dikkatinizden kaçmamıştır. Barnes bu durumu “Ağır makyaj seksi görünmez. Makyajlarındaki tazelik modernliği koruyor.” Cümleleriyle açıklıyor.

4. Göz Makyajı

Etkileyici bakışlar için modellere dumanlı göz makyajı uygulanıyor. Göze baz olarak mat bir göz farı sürülüyor. Göz şekillerine vurgu için farlar sürekli olarak karıştırılıyor. İçerden dışarıya doğru çekilen kusursuz bir eyeliner ve ardından maskara uygulaması ile modellerin göz makyajı tamamlanıyor. Şovlarda renk tabakası halinde duran ağır makyajlara yer yok. Siz de “ben buradayım” diyen göz makyajına son vererek VS kızları gibi görünebilirsiniz.

5. Dudaklar ve Yanaklar

Kendi dudak renklerine yakın pembe rujlar, glosslar ve şeftali tonda yanaklar. Kızların neredeyse makyajsızmış gibi görünmelerinin sırrı bu! Şeftali tonlarında bir allığı ve kendi dudak renginizde bir ruju kesinlikle makyaj çantanıza eklemelisiniz.