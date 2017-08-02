VICTORIA’S SECRET’TAN EN MÜKEMMEL T-SHIRT SÜTYEN KOLEKSİYONU

Şimdiye kadarki en iyi T-shirt Sütyenleri!

Victoria’s Secret’ın en sevilen modellerinden biri olan T-Shirt Sütyenleri, yepyeni desenleri ve modelleri ile her zamankinden daha rahat.

Sıcak yaz günlerinde, ihtiyacınız olan konfor ve desteği sağlayan yepyeni T-shirt sütyenleri; desteksiz, push up ve balensiz model seçenekleri ile günlük stilinizi tamamlıyor. Yaz stilinizi oluştururken t-shirtlerinizin altında pürüzsüz bir görünüme ulaştırıyor.

Tüy gibi hafif dokusu ve ince iç dolgusu ile yaz sıcağında rahatlıktan ve hafiflikten ödün vermeden stilinizi tamamlamanızı sağlayan T-shirt Sütyeni modellerinin 32 A’dan 38 DDD’ye kadar tüm bedenleri 1 Ağustos’ta Victoria’s Secret mağazalarında!