Virgil Abloh’ın İlk Louis Vuitton Defilesinden Öne Çıkan Trendler

Virgil Abloh’ın Louis Vuitton için hazırladığı ilk koleksiyon muhteşem bir şov eşliğinde sunuldu.
Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen defile, sokak estetiği ve şık silüetin yan yana geldiği parçalardan oluşmakta.
Keskin yakalı gömlekler, blazer’lar, yürüyüş botları, transparan aksesuarlar, zincir detaylar…
Erkek modasının trendlerinden esinlenememek pek mümkün değil.
Defileden öne çıkan trend eğilimleri için aşağıdaki galeride kısa bir tura çıkabilirsiniz.
Monokrom Takım Elbiseler
Yelek Açılımı
Transparan Aksesuarlar
Adaçayı Renginin Yükselişi | Cool Duruşlar
Detaylardaki Zincir
Hafif Kumaşlar
Tepeden Tırnağa Beyaz