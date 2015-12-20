VISIONNAIRE CRESCENDO İLE 28 GECEDE CİLDİNİZİ YENİLEYİN

Gelecekteki halinizi görebilseydiniz sizce nasıl bir cilde sahip olurdunuz?

1 ay, 6 ay, 1 yıl sonra?

Bunu görmeye cesaretiniz var mı? Çoğumuzun bu durumdan kaçınacağı bir gerçek… Zamanın cildimize neler yapabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz ve yaşlanma süreci bizim için zamanla kaygıya dönüşüyor. Ama gelecekteki kendileriyle yüzleşmek konusunda cesur olanlar, farklı olan ve diğerlerinin göremediği bir şeyi görürler.

Beklenmeyen, hayat dolu, genç bir şey… Dünden ve bugünden daha güzel olan bir şey… Bu bir sihir değil. Bir illüzyon hiç değil… Bu bir bilim!

Yaşlanmanın getirdiği hayal kırıklıklarına son veren bir bilim…



Kondisyonunuz iyi olmadan uzun bir maraton koşamazsınız.

Cildiniz için de aynısının geçerli olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bu bir kısa mesafe koşusu değil. Bu bir MARATON!

Yeni Visionnaire Crescendo canlı bir cilt ve yenilenen cilt performansı için tam da aradığınız şey!

Fitness antrenmanlarının günden güne yükselen performansından ilham alınarak yaratılmış Crescendo ileri düzey gece peelingi, iki fazlı formülüyle 28 gece sonunda gözle görülür etkiler sunar.

İçeriğinde peeling etmenleri barından Visionnaire Crescendo; gözenekleri sıkılaştırır, çizgi ve kırışıklık görünümü azaltır ve cildin parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

İlk sabahtan itibaren daha yumuşak ve parlak bir cilt ortaya çıkar.

Crescendo’nun etkisi günden güne gözle görünür bir şekilde artar.

Peki, Visionnaire Crescendo’nun bahsettiğimiz etkisini kullananlardan dinlemeye ne dersiniz?



Basit adımlar ve radikal sonuçlar

1.FAZ — 14 GECE (1-14.GECE)

1.FAZ ile birlikte yapılan cilt hazırlık süreci Crescendo’nun başarısı için oldukça önemli! 1.FAZ’daki doğal asitler ve kinoa kabuğu özü cildi arındırır ve cilt yenilenmesini harekete geçirir. Doğal ve kimyasal peeling etmenlerinin mükemmel karışımı ölü cilt hücrelerinin oluşturduğu yüzeysel tabakayı temizler ve birinci geceden itibaren daha parlak, pürüzsüz bir cilt görünümü sunar.

Bu fazı maraton öncesi yapılan kondisyon antrenmanları gibi düşünün! Cildin 2.FAZ’da bulunan ileri düzey peeling etmenlerine karşı hazırlanır ve pürüzsüzleşir.

2.FAZ – 14 GECE (15-28.GECE)

1.FAZ ile hazırlanan cilt, 2.FAZ’ın içeriğindeki güçlü salisilik ve glikolik asit ikilisiyle tanışır. İlk fazdaki antrenmandan sonra şimdi de sırada yüksek performans gerektiren bir maraton var! Yoğun arındırma sağlayan bu maraton, hiç olmadığı kadar canlı ve pürüzsüz yeni bir cilt tabakasının ortaya çıkmasını sağlar. 2.FAZ cildin doğal yenilenme sürecini optimize etmenin yanı sıra yaşlanma belirtilerini azaltır ve fark edilir doğal bir ışıltı ile cildine adeta imzasını atar!



Bazı İpuçları

Visionnaire Crescendo gece cilt bakım rutinin bir parçası olarak kullanılabilir. Cilt temizlendikten sonra 3 ya da 4 pompa dudak ve göz çevresi haricinde uygulanır. Visionnaire Crescendo güneş koruyucu bir ürünle birlikte kullanılmalıdır. Uygulandığı gecenin ertesi günü ve 28 gecelik maratonu takiben yedi gün kadar güneş koruyucu kullanılması tavsiye edilir.



Yenilenmiş ve sağlıklı bir cilt için Visionnaire Crescendo ile her şey mümkün!

Yarınla yüzleşin ve günden güne daha güzel bir geleceği yakından hissedin!

Visionnaire Crescendo 75ml için tavsiye edilen fiyat: 290 TL