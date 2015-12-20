VİZYONDA BU AY: “YENİ YIL”





Capitol, Aralık ayı süresince tüm misafirlerini iyiliğe, sağlığa ve mutluluğa davet ediyor. Yeni umutların, yenilenmenin ve yeni olan tüm güzel hislerin metaforu olarak Kardan Adam’ların istilasına uğrayan Capitol’de aynı zamanda tüm ziyaretçileri Aralık ayının her hafta sonu swing, caz gibi performanslarla dolu müzik programı bekliyor!

CAPITOL’DE KARDAN ADAM İSTİLASI

Burada Hayal Kurmak Çok Güzel

Capitol, Kardan Adam’ların sesine kulak verdi ve iyiliği en güzel anlatan metafor olan Kardan Adam’ı misafir etti. Yeni yılın en büyüleyici ve yalın simgesi kar, yeni hayallerin temsilcisi olarak yüzlerce kardan adam ve kardan kadına bürünerek karşımıza çıkıyor.

BAKMADAN GEÇMEYİN

Capitol, sevecen, çılgın, büyük beden, stil yıldızı ve fit birbirinden farklı yüzlerce kardan adam ve kardan kadını Altunizade’ye getiriyor. Kardan adamın daha önce rastlanılmamış, benzersiz yorumlarını birbirinden farklı formlarda ve boyutlarda görüleceği mekanda; her katta farklı bir kardan adam stili ile karşılaşabilirsiniz.

ZAMANE KARDAN ADAMLARI DAHA SOSYAL

Capitol’ün giriş katında geniş bir alana yayılan bölümde ise Kardan Adam’ların çığ gibi büyüyerek bir orkestra kurduklarına, şarkı söylediklerine, fotoğraf çektirdiklerine şahit olabilirsiniz! Üstelik kardan adamlar günümüz koşullarına uyum sağladılar, Facebook, instagram ve twitter ile etkileşimli hale geldiler. Bu bölümde, kendi kardan adamınızı yapabilir, kardan adamdan size gelecek mesajı bekleyebilirsiniz.

Kardan Adam’lar; tüm yetişkinleri, gençleri ve çocukları Capitol’e davet ediyor!

Dünya tarihinin en eski figürlerinden biri olan Kardan Adam, yüzyıllardır kışın soğuk günlerinin en eğlenceli üyesi olmuştur. Buzdan ama bir o kadar sıcak bir heykel gibi kışın en soğuk günlerinde bize arkadaşlık eden kardan adamın hikayesi oldukça eski. Tarihin hangi noktasına bakarsanız bakın bir kardan adama rastlamanız mümkün.

ARALIK AYI AJANDASI MÜZİK DOLU

Capitol, Aralık ayı süresince her hafta sonu farklı müzik grupları ve görsel şovlarla adeta bir performans holü olacak.

Mobil Band, Jazz Matiz, Balkan Bando, Swing Mama, Wonderland ve Oda Dans Show grupları, tüm ziyaretçileri Aralık ayı süresince adım adım yeni yıla yaklaştıracaklar. Yeni yıla yaklaşırken, tüm misafirlerini müzik ile iyi düşünmeye, iyi olmaya ve mutluluğa davet eden Capitol, misafirlerine ev sıcaklığında bir Aralık ayı sunuyor.

3 Aralık Cumartesi Wonderland 4 Aralık Pazar Balkan Bando 10 Aralık Cumartesi Jazz Matiz 11 Aralık Pazar Mobil Band 17 Aralık Cumartesi Balkan Bando 18 Aralık Pazar Oda Dans Performansı 24 Aralık Cumartesi Swing Mama 25 Aralık Pazar Oda Dans Performansı 31 Aralık Cumartesi Swing Mama



