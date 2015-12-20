W ISTANBUL’DAN SUPERBAZAAR ETKİNLİĞİ

Restoranlar, kafeler, tasarım ve sanat galerileriyle dolup taşan tarihi Akaretler Sıraevler’in merkezinde yer alan W Istanbul, 13 Mayıs Cumartesi günü düzenlediği superbazaar etkinliğiyle sizleri annenize en özel hediyeyi almaya davet ediyor.

W Istanbul anneler günü için, içerisinde konsept marka standlarının, sağlıklı lezzet noktalarının ve sektörün öncü markalarının yer alacağı keyifli bir ‘Anneler günü alışveriş pazarı’ tasarladı.

Gün boyunca W Istanbul Secret Garden konsept alanında kurulacak olan standlardan alışveriş yapabilir, yeni sezon ürünleriyle tanışabilir, markaların düzenleyeceği aktivitelere katılabilir ve lezzetli ikramlardan tadabilirsiniz. Perküsyon sanatçısı Adrian Guilarte ve DJ Emre Şenol’un eşsiz performansları eşliğinde şehrin koşuşturması içinde gizlenmiş bir bahçede alışveriş keyfi için bu etkinliği göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin.