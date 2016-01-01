WATERGARDEN İSTANBUL BU HAFTASONU MÜZİKALLERLE ŞENLENECEK





Ziyaretçilerine yeme-içme ve eğlence alanında yepyeni bir yaşam alanı yaratan Watergarden İstanbul, her hafta sonu düzenlediği etkinliklerle eğlence dolu anlara sahne oluyor. Bu hafta sonu ise Watergarden İstanbul’da çocuklar için Denizci Sinbad ve Külkedisi müzikalleri sahnelenecek. Çocuk müzikalleri yıl boyunca da tüm hızıyla devam ediyor olacak.

Her yaştan ziyaretçisine keyifli vakit geçirebilecekleri bir nefes alma noktası yaratan Watergarden İstanbul bu hafta sonu çocuk müzikalleri ile dopdolu. Watergarden İstanbul’da 06 Ocak 2018 Cumartesi günü Denizci Sinbad ve 07 Ocak 2018 Pazar günü ise Külkedisi çocuk müzikalleri Taze Pazar katında saat 16.00’da sahnelenecek.



