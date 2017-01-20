WATERGARDEN İSTANBUL’DAN KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖZEL ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ





Anadolu Yakası’na yepyeni bir eğlence anlayışı getiren Watergarden İstanbul, 21-23 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği alışveriş şenliğinde kadın girişimcileri biraya getirecek.

Alaluxa ve Watergarden İstanbul işbirliğinde, Ayşegül Tuncer ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte farklı sektörden yaklaşık 50 marka bir araya gelecek. Modadan mücevhere, güzellikten teknoloji ve gıdaya kadar sektörün en iyilerini buluşturacak alışveriş şenliği 7’den 70’e her kesime hitap edecek. Çocuklara ve onların okul ihtiyaçlarına yönelik markalara da yer verecek etkinlik okul alışverişini eğlenceye dönüştürecek.

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü kadın girişimcileri, sahibi oldukları markaların ürünlerini sergileyecekler. Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı eğitimine maddi imkansızlıklar nedeniyle devam edemeyen çocuklara yardımı ilke edinmiş TOÇEV’e bağışlanacak.

Çocuklara yönelik sürpriz aktiviteler ve workshoplarla da tam bir şenlik havası yaşatacak Watergarden İstanbul Alışveriş Şenliği’ne katılım ücretsiz olacak.

www.watergarden.com.tr



