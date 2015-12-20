WET N WILD, PHOTO FOCUS SERİSİ İLE FİLTRELERİ KALDIRIYOR





wet n wild, mükemmel fotoğraf için yeni ten grubu ürünlerini Türkiye’de satışa sundu. Flaşlı ve flaşsız olmak üzere toplam 7 farklı ışık çekimi ile pürüzsüzlük etkisi kanıtlanan Photo Focus serisi, selfie çekimlere filtre ekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. “Her ışığın altında her zaman mükemmel” mottosu ile geliştirilen seride fondöten, kapatıcı ve sıkıştırılmış pudra yer alıyor.

Ürün gruplarındaki renk çeşitliliği ile markasını renk otoritesi olarak konumlandıran wet n wild, özel içeriklerle geliştirdiği Photo Focus ten grubunda da filtresiz güzellik iddiasını Türkiye’ye taşıdı. Dünya çapında çeşitli ürünleri ile 18 güzellik ödülü alan ve inovatif ürünleri ile öne çıkan wet n wild, Photo Focus serisinin yanı sıra göz, dudak ve tırnak ürün gruplarından da 5 farklı yeni seriyi Türkiye’de satışa sundu.

Selfie için haftada 1 saat harcanıyor

wet n wild, ürün geliştirme çalışmaları sırasında dünya çapındaki 200 milyona yakın milenyum gençliğini hedef aldı. Bu genç kitlenin selfie çekimi için haftada toplam 1 saat ve her bir paylaşımın düzenlenmesi için 7 dakika harcadığını tespit eden wet n wild, kusursuz selfie için Photo Focus serisini geliştirdi.

wet n wild Photo Focus ile her ışığın altında her zaman mükemmel

En çok kullanılan akıllı telefonlarda 7 farklı ışık seçeneği ile deneme çekimleri yapılarak filtre gerektirmediği etkisi kanıtlanan wet n wild Photo Focus ten grubu ürünleri, yüzde yansımasız ve kadife görünümü sunuyor. Özellikle dayanma süresinin uzunluğu ile de dikkat çeken Photo Focus ten grubu ürünleri içerisinde 4 farklı ton fondöten, 3 farklı ton kapatıcı, 3 farklı ton sıkıştırılmış pudra yer alıyor. “Her ışığın altında her zaman mükemmel” mottosu ile geliştirilen serinin test grubunda yer alan tüketicilerin kullanım sonuçları ise yüzde 100 memnuniyet geri dönüşü içeriyor.



