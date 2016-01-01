“WOODY ALLEN İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM”



“Woody Allen ile çalıştığım için özür dilerim.”

Evet, bu cümle Hollywood’un ünlü yıldızları tarafından kuruluyor ve gün geçtikçe de bu liste büyümeye devam etmekte.

Dylan Farrow ( Woody Allen’ın evlatlık kızı) tarafından yayınlanan mektup, Allen için yıllardır söylenen “tacizci” dedikodularını iyice alevlendirmişti. Farrow 2014 yılında yayınladığı mektupta, yedi yaşındayken Allen tarafından cinsel tacize uğradığını anlatıyordu. Mektubun paylaşımından kısa bir süre sonra da Allen, bu suçlamaları reddetmişti.

Farrow’un bu iddiaları üzerine, Hollywood’un büyük kısmı 84 yaşındaki Allen’ı desteklemeye ve yapımlarında yer almaya devam etti. Fakat Dylan Farrow’un son dönemde yaptığı yeni açıklamalar (“Harvey Weinstein sektörden dışalnırken bu iddiaları yeniden alevlendirdi ve geçtiğimiz haftalarda başlayan TIME’S UP hareketinin de etkisiyle yıldız oyuncular “Woody Allen ile çalıştığım için özür dilerim.” şeklinde açıklama yapmaya başladı.

Bu yıldız isimlerden birkaçı ise şöyle;

