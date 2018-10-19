Yağ Emici Mendiller Sivilceye Neden Olabilir Mi?

Özellikle yağlı ciltten muzdarip olanların sıklıkla kullandığı yağ emici mendiller, sandığınız kadar masum olmayabilir.

Reddit’te çok tartışılan bir başlığa göre, yağ emici mendiller, büyük aknelerin tetikleyicisi olabilir.

“Yağ emici mendiller, geride gözeneklerinizi tıkayan bir doku bırakacaktır” diyen New York’lu cilt bakım uzmanı Sejal Shah ekliyor “Kurutucu mendiller aynı zamanda pek çok kimyasal ve parfüm de içeriyor. Bu da ciltte irritasyona neden olup; potansiyel akneleri hayata geçirebiliyor.”

Ama tüm suçu kurutucu mendillere de atmanıza gerek yok. Mesela her gece uyuduğunuz yastık kılıfınız da; yağ emici mendillerin yarattığı yolla aynı sorunların baş göstermesine sebep olabilir. Kirli yastıkların da gözeneklerinizi tıkayabilir.