Yağlı Ciltler İçin En İyi Temizleyici Ürünler

Siz de çok iyi bilirsiniz ki; yağlı ciltler diğer cilt tiplerine göre biraz daha fazla bakıma ihtiyaç duyabilir. Genellikle, yağlı cilt söz konusu olduğunda bakım ürünleri açısından da özel bir cephanelik oluşturulmakta.

Fakat doğru temizleyici ile parlamayı durdurmak ya da parlaklığı en aza indirgemek mümkün. Aşağıda sizi bekleyen yağlı ciltlere özel temizleyicilerle yola çıkabilirsiniz.

Eau Thermale Avène Cleanance Gel Nettoyant

Avène Cleanance Gel’in antibakteriyel, sabun içermeyen yumuşak formülü, yağlı ve akneli ciltleri derinlemesine, nazikçe ve cildin Ph değerini koruyarak temizlemeye yardımcı olur. İçeriğindeki çinko glukonat, gliserol ve bal kabağı çekirdeği özü ile anti-enflamatuar, nemlendirici ve sebum düzenleyici bir etkiye sahiptir.

Avène Cleanance Gel Nettoyant; yağlı ve akneli ciltler için sabun içermeyen temizleme jeli, antibakteriyel etkisiyle cildi nazikçe temizler. Tahriş giderici Avène Termal Suyu ile yatıştırıcı ve anti-enflamatuar özelliğe sahiptir. Formülündeki bitkisel aktifler sebum fazlalığını düzenler.

Burt’s Bees Soap Bark & Chamomile Deep Cleansing Cream

Doğal güzellik ürünleri ilginizi çekiyorsa, doğal temizleyici ürünlerine de şans vermeye ne dersiniz? Derin bir temizlik için sabun kaynağına dayanan bu ürün doğru seçim olabilir. İçeriğinde; cildi yumuşatmaya yarayan aloe ve sinir bozucu siyah noktalarla mücadele etmek için ekinezya yer almakta.

Neutrogena Oil-Free Acne Wash Pink Grapefruit Facial Cleanser

Bu ürün sizin için de bir klasik mi? İçeriğindeki salisilik asit, mevcut lekeleri birkaç gün içinde tedavi ederken, meyveli kokusu da cildi ferahlatmaya yardımcı olmakta.

Dermalogica Dermal Clay Cleanser

İçeriğinde; bir değil iki tür kil – kaolin ve yeşil – yer almakta. Ciltten yağı çıkarma konusunda başarılı bir sonuç yakalamak mümkün.

Shiseido Refreshing Cleansing Water

Bu yağsız, su bazlı temizleyicinin; pamuklu ped ile cildinize dokunmasıyla rahatlatıcı etkisini hissetmeniz mümkün.

Drunk Elephant Beste No. 9 Jelly Cleanser

Cildinizdeki yağları emme konusunda mükemmel bir yumuşak köpük tam karşınızda. Ayrıca ürün; göz bölgesi üzerinde kullanılabilecek kadar yumuşak yeni ve geliştirilmiş bir formüle sahip.

La Roche-Posay Micellar Water Ultra No-Rinse Cleansing Water

Yale Üniversitesi’nde dermatolojide yardımcı doçent olan Mona Gohara, bu konuda net konuşuyor.

“Yağın ciltten çıkarılmasında önemli bir ürün!” O, yağ ve makyaj temizlemesi için harika olduğunu söylüyor.